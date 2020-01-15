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Многие хотят сыграть с "Динамо": тренер киевлян рассказал о сборах команды в Турции

15 января, 16:26

Вадим Евтушенко отметил, что у киевлян нет отбоя от спарринг-партнеров

Тренерский штаб "Динамо"

Тренерский штаб "Динамо" / Фото: Facebook

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Ассистент главного тренера "Динамо" Вадим Евтушенко поделился мыслями о предстоящем тренировочном сборе команды в Турции.

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"Турция – самое популярное место, где проходят сборы многие команды, а не только наша. Туда приезжают команды со всей Европы. Ожидаем, что нам немного поможет погода, и больших затруднений не будет", – отметил тренер.

"Что касается спарринг-партнеров, то отбоя от соперников не было. "Динамо" – это бренд, поэтому многие хотят сыграть с нами. Люди, которые занимались этим вопросом, имели возможность выбора команд. Остановились на тех, на которых остановились", – сказал Евтушенко.

С "Динамо" на первый сбор в Турцию отправились 29 футболистов. Киевляне запланировали спарринги против брестского "Динамо", "Нефтчи", "Легии" и еще с тремя командами. Киевский клуб впервые с 2003 года поехал на тренировочный сбор в Турцию.

Ранее мы сообщали, что опального Родригеса "Динамо" выставит на трансфер. По данным СМИ, он "неоднократно приезжал на тренировки с перегаром".

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чемпионат Украины Динамо Киев Вадим Евтушенко

Источник: Dynamo.kiev.ua

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