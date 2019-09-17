Многие игроки "МанСити" присматривают квартиры в Харькове: Зинченко рассказал о матче Лиги чемпионов

Александр Зинченко подписал новый контракт с "Манчестер Сити" / Фото: AFP

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Донецкий "Шахтер" готовится сыграть с английским "Манчестер Сити" в матче Лиги чемпионов. Перед поединком Александр Зинченко ответил на вопросы журналистов. Ранее мы писали, что Александр Зинченко сравнил своего одноклубника с Киркоровым.

"Игрока "Манчестер Сити" уже не нужны экскурсии. Они уже сами могут здесь их проводить, они не новички. Многие уже присматривают здесь квартиры", – отметил Александр.

"Мы не смотрим на букмекеров и на то, что говорят другие. Мы сфокусированы на своей игре и будем показывать максимальный результат. Мы нацелены на борьбу за все титулы, Лига чемпионов – особенный турнир для нас," – рассказал игрок.

"В "Шахтере" квалифицированные игроки. Могу выделить Марлоса, я его хорошо знаю не только по играм за сборную. Будет интересно им противостоять", – подытожил Зинченко.

Напомним, перед матчем с "Норвичем" Зинченко стал самым дорогим украинским футболистом. После голов в ворота Нигерии и Литвы оценочная стоимость игрока "МанСити" возросла до 30 миллионов евро.

Тем временем в Украине поединок "Шахтера" и "Зари" в полной мере оправдал статус центрального матча тура, став самой результативной игрой текущего сезона. Соперники забили на двоих 7 мячей – 4:3.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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