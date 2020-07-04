"Многие мечтают о дуэте Месси и Роналду в "Ювентусе": экс-звезда "Барселоны" – о будущем аргентинца

Ривалдо уверен, что игра Месси и Роналду в паре вошла бы в историю

Обладатель "Золотого мяча" бывший бразильский футболист Ривалдо прокомментировал слухи об уходе Лионеля Месси из "Барселоны". Ранее мы писали, что Месси решил уйти в "Манчестер Сити", но Ривалдо считает, что более грандиозным стал бы его переход в "Ювентус" к Криштиану Роналду. Вместе они создали бы грандиозный дуэт.

"Мне кажется, уже многие агенты мечтают о дуэте Месси и Роналду в "Ювентусе", о том, насколько это будет грандиозно. Это был бы мировой бум. Уверен, что "Ювентус" окупил бы любые инвестиции в аргентинца. Их игра в паре вошла бы в историю. Уверен, многие спонсоры "Юве" хотели бы помочь финансово. Два лучших игрока мира за последние десять лет, играющие в одном клубе, – это было бы грандиозно", – цитирует Ривалдо sportbox.ru.

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Впрочем, бразилец уверен, что Месси не затеряется и в Англии, несмотря на то, что на момент перехода в следующем году ему будет уже 34 года. К тому же "Манчестер Сити" руководит его давний знакомый Хосеп Гвардиола.

Напомним, что в предыдущем матче чемпионата Испании против "Атлетико" (2:2) Лионель Месси забил 700-й гол в карьере в стиле Милевского. Месси и Роналду – единственные действующие игроки, кто забил 700 и более голов за карьеру.

Ранее мы сообщали, что Месси и другие игроки "Барселоны" повздорили с наставником в раздевалке. Футболисты каталонской команды высказали своему тренеру недовольство его тактикой и заменами.

Кстати, все проблемы Меси могут быть решены в один момент. Если его недовольство возникло из-за действий главного тренера, то в скором времени каталонцы получат нового рулевого. Как мы писали ранее, легенда каталонцев согласился возглавить команду.

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Смотрите, как забивает Лионель Месси:

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