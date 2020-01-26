"Много говорил, а затем снял штаны": фанаты "Наполи" встречают Сарри оскорбительным баннером

Сарри три года тренировал "Наполи", а сейчас руководит их самым принципиальным соперником

Маурицио Сарри / Фото: Getty Images

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Фанаты "Наполи" накануне матча 21-го тура чемпионата Италии вывесили оскорбляющий баннер в адрес главного тренера "Ювентуса" Маурицио Сарри, который руководил неаполитанской командой с 2015 по 2018 год. "Наполи" – "Ювентус" смотреть матч онлайн можно с помощью нашей мультимедийной трансляции.

Возле домашней арены "Наполи" "Сан-Паоло" появился баннер с надписью: "Сарри – горбатый ублюдок. Ты много говорил о "Ювентусе", а затем снял штаны". Вероятно, вечером это полотнище будет развернуто уже в чаше стадиона.

Сарри возглавлял "Наполи" с 2015 по 2018 год, под его руководством клуб боролся с "Ювентусом" за золотые медали Серии А, а в текущем сезоне прозябает в середине таблицы. Как мы писали ранее, когда Сарри возглавил "Ювентус", фанаты "Наполи" сорвали именную табличку из его родного дома в Неаполе.

Сарри впервые приедет в Неаполь в качестве тренера самого принципиального соперника "Наполи". В первом круге текущего чемпионата он уже обыгрывал свою бывшую команду со счетом 4:3.

Как команды играли между собой в первом круге:

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