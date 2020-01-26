Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
27,2

"Много говорил, а затем снял штаны": фанаты "Наполи" встречают Сарри оскорбительным баннером

26 января, 15:15

Сарри три года тренировал "Наполи", а сейчас руководит их самым принципиальным соперником

Маурицио Сарри

Маурицио Сарри / Фото: Getty Images

Реклама

Фанаты "Наполи" накануне матча 21-го тура чемпионата Италии вывесили оскорбляющий баннер в адрес главного тренера "Ювентуса" Маурицио Сарри, который руководил неаполитанской командой с 2015 по 2018 год. "Наполи" – "Ювентус" смотреть матч онлайн можно с помощью нашей мультимедийной трансляции.

Возле домашней арены "Наполи" "Сан-Паоло" появился баннер с надписью: "Сарри – горбатый ублюдок. Ты много говорил о "Ювентусе", а затем снял штаны". Вероятно, вечером это полотнище будет развернуто уже в чаше стадиона.

Сарри возглавлял "Наполи" с 2015 по 2018 год, под его руководством клуб боролся с "Ювентусом" за золотые медали Серии А, а в текущем сезоне прозябает в середине таблицы. Как мы писали ранее, когда Сарри возглавил "Ювентус", фанаты "Наполи" сорвали именную табличку из его родного дома в Неаполе.

Сарри впервые приедет в Неаполь в качестве тренера самого принципиального соперника "Наполи". В первом круге текущего чемпионата он уже обыгрывал свою бывшую команду со счетом 4:3.

Как команды играли между собой в первом круге:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

болельщики чемпионат Италии Наполи Ювентус Турин Маурицио Сарри

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Реал" – "Севилья": онлайн-трансляция центрального матча чемпионата ИспанииФутбол
"Челси" – "Арсенал": онлайн матча чемпионата АнглииФутбол
"Бавария" в погоне за "Лейпцигом": все результаты 18-го тура чемпионата ГерманииФутбол
Прогноз, результаты и расписание 24-го тура чемпионата Англии
Прогноз, результаты и расписание 24-го тура чемпионата АнглииФутбол
Поражение
Поражение "МЮ" от "Ливерпуля" и фиаско "Лестера": все результаты 23-го тура чемпионата АнглииФутбол
"Динамо" – "Нефтчи": видеотрансляция второго спарринга киевлян в ТурцииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...