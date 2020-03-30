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Многолетний страж ворот требует нереальный контракт от "Баварии"

30 марта, 11:54

Максим Перепелица

Мануэль Нойер хочет играть в клубе до 39 лет

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер не может договориться с клубом о продлении контракта. Стороны не могут прийти к соглашению по условиям нового соглашения. Отмечается, что Нойер требует контракт до 2025 года. "Бавария" же предлагает ему продлить соглашение до 2023-го.

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При этом проблемой для "Баварии" становится то, что вратарь Александр Нюбель, перешедший из "Шальке", весь срок своего контракта проведет на скамейке. В этом сезоне Нойер провел за мюнхенский клуб 25 матчей в чемпионате Германии. В 2025 году немецкому киперу исполнится 39 лет.

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Ранее мы писали, что ТОП-клубы из Германии помогут командам, у которых возникли финансовые трудности. Четыре ТОП-клуба Бундеслиги выделят 20 миллионов евро на нужды других команды.

Также мы рассказывали, что игроки "Баварии" подрались на тренировке. Томас Мюллер провел воспитательную работу с Леоном Горецка и Жеромом Боатенгом, после чего футболисты помирились.

Смотрите, как перед карантином "Бавария" с Нойером разгромила в Лиге чемпионов "Челси"

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чемпионат Германии Бавария Мануэль Нойер

Источник: Bild

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