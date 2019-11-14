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Модель нижнего белья, которая влюбила в себя фанатов "МЮ": яркие фото новой ведущей клубного ТВ

14 ноября, 10:21

Новая ведущая "Манчестер Юнайтед" Кирсти Шелтс хотела устроиться в другой клуб, но ее не взяли

Кирсти Шелтс

Кирсти Шелтс / Фото: Instagram

27-летняя ведущая Кирсти Шелтс дебютировала на клубном ТВ "Манчестер Юнайтед" (MUTV) недавно, но уже влюбила в себя болельщиков английского клуба. Еще бы! Ранее Кирсти работала моделью нижнего белья. Помимо работы в "МЮ", она также ведет шоу о женском регби на YouTube.

Шелтс впервые отработала на матче "Манчестер Юнайтед" в минувшее воскресенье, когда команда Уле-Гуннара Сульшера обыграла "Брайтон энд Хоув Альбион" со счетом 3:1 в домашнем матче 12-го тура английской Премьер-лиги.

"Мне это безумно понравилось", – написала Кирсти в соцсетях после игры.

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В 2014 году девушка пыталась устроиться на работу в другой английский клуб – "Кристал Пэлас". Но тогда ее не приняли.

У Кирсти есть журналистское образование. До 2014 года она училась в стаффордширском университете.

Новая ведущая "МЮ" активно занимается спортом. В прошлом она ходила на плавание, гольф, теннис и даже биатлон.

На данный момент у нее в Instagram чуть более восьми тысяч подписчиков, но благодаря работе в "Манчестер Юнайтед" уже в ближайшее время наверняка станет намного больше.

Смотрите обзор матча Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" – "Партизан":

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Источник: Сегодня|Спорт

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