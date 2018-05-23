Модель об особенной ночи с Роналду: "Он обещал мне показать своих лабрадоров"

Накануне финала Лиги чемпионов, который пройдет в Киеве 26 мая, марокканская модель Амаль Сабер рассказала о совместной ночи с форвардом "Реала" Криштиану Роналду. Напомним, что мадридский клуб в битве за трофей встретится с "Ливерпулем". Все, что надо знать о финале Лиги чемпионов в Киеве: где встретить футболистов, какие улицы перекроют и кого можно будет послушать в фан-зоне.

"Он флиртовал так, как я привыкла. Он отлично понял правила игры. Он сказал мне: "Я не люблю блондинок, но ты мне нравишься". Мы поладили.

Я немного выпила, но помню, что в его доме были тренажерный зал, бар и джакузи. Потом мы пошли в спальню, где был большой телевизор, а рядом с ним – фотография Ирины Шейк. Мы выпили шампанского. Никто из нас не забудет ту ночь, она была особенной. Мы вели себя друг с другом очень нежно. В 5 утра друг Криштиану отвез меня домой", – цитирует девушку The Sun.

По словам Сабер, Роналду пригласил ее домой, обещая показать своих собак – трех лабрадоров, включая любимого пса футболиста по кличке Мароска.

Роналду и Сабер познакомились в 2014 году. Вскоре после встречи футболист перестал отвечать на сообщения девушки.