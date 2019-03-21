Модрич и Бейлз признаны спортсменами года по версии Международной ассоциации спортивной прессы

Хорват и американка лучше всех выступали в прошлом году

Лука Модрич. Фото: AFP

Модрич и Бейлз признаны спортсменами года по версии Международной ассоциации спортивной прессы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/380/a4b/5c9380a4baa33.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/380/a4b/5c9380a4baa33.jpg 2019-03-21T14:17:00+02:00 Футбол Хорват и американка лучше всех выступали в прошлом году

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) назвала лучших атлетов 2018 года. У мужчин лучшим спортсменом назвали хавбека "Реала" и сборной Хорватии Луку Модрича, ранее выигравшего "Золотой мяч". Он набрал 419 очков, опередив теннисистов Новака Джоковича (337) и Роджера Федерера (290).

Лучшей спортсменкой года признали американскую гимнастку Симоне Байлз. Она набрала 427 очков. В тройку вошли сноубордистка и горнолыжница Эстер Ледецка (335) и теннисистка Симона Халеп (331).

Лука Модрич на прошедшем чемпионате мира 2018 года дошел со сборной Хорватии до финала и стал обладателем награды "Золотой мяч", которая вручается лучшему игроку турнира.

Напомним, что Лука Модрид получил "Золотой мяч" 3 декабря как лучший игрок минувшего календарного года по версии журнала France Football. Модрич занял по итогам голосования журналистов первое место, португалец Криштиану Роналду из "Ювентуса" – второе, француз Антуан Гризманн из "Атлетико" – третье.

Ранее мы писали, что сербский теннисист Джокович и американская гимнастка Байлз стали лауреатами премии Laureus. На награду лучшей спортсменке года претендовали также теннисистки Симона Халеп (Румыния) и Ангелика Кербер (Германия), чешка Эстер Ледецкая (горные лыжи/сноуборд), швейцарская триатлонистка Даниэла Риф и американская горнолыжница Микаэла Шиффрин.

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