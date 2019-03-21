Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,17
30,85
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Модрич и Бейлз признаны спортсменами года по версии Международной ассоциации спортивной прессы

Сегодня, 14:17

Хорват и американка лучше всех выступали в прошлом году

Лука Модрич
Лука Модрич. Фото: AFP
Модрич и Бейлз признаны спортсменами года по версии Международной ассоциации спортивной прессы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/380/a4b/5c9380a4baa33.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/380/a4b/5c9380a4baa33.jpg Футбол Хорват и американка лучше всех выступали в прошлом году

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) назвала лучших атлетов 2018 года. У мужчин лучшим спортсменом назвали хавбека "Реала" и сборной Хорватии Луку Модрича, ранее выигравшего "Золотой мяч". Он набрал 419 очков, опередив теннисистов Новака Джоковича (337) и Роджера Федерера (290).

Лучшей спортсменкой года признали американскую гимнастку Симоне Байлз. Она набрала 427 очков. В тройку вошли сноубордистка и горнолыжница Эстер Ледецка (335) и теннисистка Симона Халеп (331).

Лука Модрич на прошедшем чемпионате мира 2018 года дошел со сборной Хорватии до финала и стал обладателем награды "Золотой мяч", которая вручается лучшему игроку турнира.

Напомним, что Лука Модрид получил "Золотой мяч" 3 декабря как лучший игрок минувшего календарного года по версии журнала France Football. Модрич занял по итогам голосования журналистов первое место, португалец Криштиану Роналду из "Ювентуса" – второе, француз Антуан Гризманн из "Атлетико" – третье.

Ранее мы писали, что сербский теннисист Джокович и американская гимнастка Байлз стали лауреатами премии Laureus. На награду лучшей спортсменке года претендовали также теннисистки Симона Халеп (Румыния) и Ангелика Кербер (Германия), чешка Эстер Ледецкая (горные лыжи/сноуборд), швейцарская триатлонистка Даниэла Риф и американская горнолыжница Микаэла Шиффрин.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег футбол, спортивная гимнастика, Лука Модрич, Симона Байлз

Вы сейчас просматриваете новость " Модрич и Бейлз признаны спортсменами года по версии Международной ассоциации спортивной прессы". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Спорт сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Секретный план Зидана: он нашел замену лучшему футболисту мира

Вчера, 00:46

Луку Модрича должен заменить соотечественник главного тренера "Реала" Адриен Рабьо: землячество в действии

Лучший футболист мира просит Дарио Срну вернуться в сборную Хорватии

27 февраля, 11:33

Экс-игрок "Шахтера" прекратил выступления за сборную после Евро-2016

Лучший футболист мира останется в "Реале": Лука Модрич продлит контракт

22 февраля, 10:44

"Реал" договорился о продлении контракта с обладателем "Золотого мяча" до 2021 года

Названы лучшие спортсмены и команда года по версии Laureus

18 февраля, 23:47

Сербский теннисист Джокович и американская гимнастка Байлз стали лауреатами премии Laureus

Без Неймара и Салаха: УЕФА удивил составом символической сборной 2018 года

11 января, 17:22

Кандидатов в команду года выбирали болельщики путем голосования

Лучший футболист 2018 года отклонил предложение "Реала" о новом контракте

28 декабря 2018, 14:15

Лука Модрич ждет более выгодного предложения от мадридского клуба на фоне предложения "Интера" о зарплате в 10 миллионов евро за сезон

Лариса Голубкина: "Миронов был патологически влюблен в Фатееву"

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Имена, которыми ни в коем случае нельзя называть детей

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Снова мужчина? Кончита Вурст распрощалась с женским образом

15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это

Исхудавшая Алла Пугачева напугала всех (фото)

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

Наталья Могилевская показала редкий семейный снимок

"Как можно так народ обманывать?": новое фото Ани Лорак
Загрузка...

Румынские СМИ ополчились на Луческу после его слов о Лобановском

Вчера, 13:19

Мистера удивило шестое место украинца в списке лучших тренеров в истории футбола

Подросток, выживший Ярмоленко из Германии, поиздевался над вратарем сборной Англии

Вчера, 12:04

18-летний Джейдон Санчо унизительным образом забил пенальти голкиперу своей национальной команды

Чемпионат по пощечинам среди мужчин выиграл Вася весом 168 кг: опубликовано "суровое" видео

19 марта, 22:56

Фермер по прозвищу Пельмень пришел просто посмотреть. Но тут Васю понесло...

"Может, не надо?": митрополит Онуфрий не уверен, что Усику стоит переходить в супертяжелый вес

19 марта, 19:32

Украинский чемпион мира по боксу раскрыл подробности своего общения с предстоятелем УПЦ

Девушка-двойник Тины Кароль сделает отцом футболиста сборной Украины

19 марта, 17:43

Интересное положение очаровательной супруги полузащитника "Ференцвароша" засветил его агент

Сергей Шнуров назвал виновницу развода Ксении Собчак и Виторгана

Не няшки: 10 звездных детей, которых сложно назвать милыми

Будем помнить: три самых любимых всеми клипа Юлии Началовой