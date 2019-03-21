Модрич и Бейлз признаны спортсменами года по версии Международной ассоциации спортивной прессы
Хорват и американка лучше всех выступали в прошлом году
Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) назвала лучших атлетов 2018 года. У мужчин лучшим спортсменом назвали хавбека "Реала" и сборной Хорватии Луку Модрича, ранее выигравшего "Золотой мяч". Он набрал 419 очков, опередив теннисистов Новака Джоковича (337) и Роджера Федерера (290).
Лучшей спортсменкой года признали американскую гимнастку Симоне Байлз. Она набрала 427 очков. В тройку вошли сноубордистка и горнолыжница Эстер Ледецка (335) и теннисистка Симона Халеп (331).
Лука Модрич на прошедшем чемпионате мира 2018 года дошел со сборной Хорватии до финала и стал обладателем награды "Золотой мяч", которая вручается лучшему игроку турнира.
Напомним, что Лука Модрид получил "Золотой мяч" 3 декабря как лучший игрок минувшего календарного года по версии журнала France Football. Модрич занял по итогам голосования журналистов первое место, португалец Криштиану Роналду из "Ювентуса" – второе, француз Антуан Гризманн из "Атлетико" – третье.
Ранее мы писали, что сербский теннисист Джокович и американская гимнастка Байлз стали лауреатами премии Laureus. На награду лучшей спортсменке года претендовали также теннисистки Симона Халеп (Румыния) и Ангелика Кербер (Германия), чешка Эстер Ледецкая (горные лыжи/сноуборд), швейцарская триатлонистка Даниэла Риф и американская горнолыжница Микаэла Шиффрин.
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