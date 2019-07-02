Модрич – в "Милане": лучший футболист мира оставил с носом бывший клуб Андрея Шевченко

Хорватский полузащитник "Реала" отказался перебраться в Италию – несмотря на уговоры своего вдохновителя

Лука Модрич остается в "Реале". Фото: AFP

Полузащитник "Реала" Лука Модрич – лучший футболист мира-2018 – отказался от перехода в "Милан". Итальянский клуб был готов пригласить хорватского полузащитника и провести переговоры с мадридским клубом, однако получил отказ от игрока, сообщает gazzetta.it. На этом историю с возможным трансфером Модрича в бывший клуб Андрея Шевченко можно считать исчерпанной.

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Хоть "Милан" и пропустит грядущий розыгрыш еврокубков, новое руководство команды собирается ощутимо повысить средний уровень игроков, в чем большой вес может иметь Звонимир Бобан, который возглавил футбольный департамент "россонери". Легендарный хорватский полузащитник пытался убедить Луку Модрича перебраться в стан "Милана". Кстати, отметим, что игрок "Реала" в речи при получении приза лучшего футболиста года по версии ФИФА упомянул Бобана в качестве своего вдохновителя. Однако "Милану" это никоим образом не помогло. Модрич намерен остаться в "Реале" и вновь блистать под руководством Зидана.

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Как мы писали ранее, бывший клуб Андрея Шевченко исключили из Лиги Европы – решение суда. "Милан" пропустит следующий сезон в еврокубках из-за нарушения финансового фэйр-плей.

Также сообщалось, что "Милан" и "Интер" к 2022 году построят совместный стадион. Новая арена будет построена возле "Сан-Сиро" за 700 млн евро. Оба клуба надеются открыть стадион к началу сезона-2022/23.

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