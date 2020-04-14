"Мое мнение не поменялось": Алиев даже после теста продолжает верить, что коронавирус – фейк

Футболист считает, что СМИ специально пугают людей: "Значит, это кому-то нужно наверху"

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев не поменял свое мнение об опасности коронавируса, несмотря на то что ему самому пришлось сдавать тест на COVID-19. Тем не менее Алиев признался, что соблюдает меры предосторожности, чтобы не заболеть.

"Недавно гулял с собакой – у нас на набережной очень много людей. Кто-то в масках, кто-то без них. Я даже не видел полицейских. Я соблюдаю меры предосторожности, чтобы не заболеть, но мое мнение не поменялось. Этот тест я сдал для себя. СМИ пугают людей! Болезней очень много, раньше не предавали же такое огласке. Значит, это кому-то нужно наверху. Непонятно, для чего это все делается. Малый бизнес сильно страдает. У людей деньги-то заканчиваются. Главное, чтобы не началось мародерство. А то отправили людей на карантин за свой счет, не так уж и много денег у них было. Тем более самоизоляция за свой счет. Не знаю, что будет. Дай бог, чтобы все это быстрее закончилось", – заявил Алиев в интервью Sport24.

Напомним, что во всем мире коронавирусом заразилось почти 2 миллиона человек, 120 тысяч из которых умерли. В Украине подтверждено 3372 случая инфицирования коронавирусом и 98 смертей.

Напомним, что на днях после прогулки с дочерью и собакой по Киеву Алиев пожаловался, что у него симптомы коронавируса. "Скажите, что делать. Температура 37,4-37,5. Чувствую себя хорошо, только кашель. Что скажете на это? Что это такое – я просто заболел, простыл или как? Есть ли смысл вызывать скорую?" – интересовался у своих подписчиков Алиев.

А еще ранее Алиев назвал проблему коронавируса преувеличением, а многочисленные жертвы – неправдой. "Я думаю, что это все фейки", – утверждал экс-игрок киевского "Динамо".

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