Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,71
30,24
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Мое вам с кисточкой": Милевский отблагодарил судью за решение против его команды

Сегодня, 17:11

Украинский легионер брестского "Динамо" потратил полдня, чтобы сказать все, что он думает о рефери

Артем Милевский
Артем Милевский. Фото: Instagram

Украинский нападающий "Динамо-Брест" Артем Милевский расплылся в комплиментах судье выездного матча своей команды против гранда белорусского футбола БАТЭ. Команда Милевского выиграла со счетом 1:0, упрочив свое лидерство в национальном первенстве – 9 очков после 3 туров. Однако победа клуба Мили могла быть еще убедительнее, если бы на 74-й минуте арбитр зафиксировал взятие ворот БАТЭ после удара Фамейе. Но судья счел, что мяч не пересек линию ворот.

"Мое Вам с кисточкой, господин арбитр, все-таки гола не было", – пост такого содержания разместил у себя в Instagram 34-летний Артем Милевский. И добавил: "Писал текст полдня".

Как сообщалось ранее, белорусский клуб Артема Милевского просился в чемпионат Украины.  "Динамо" из Бреста побило горшки с руководством местной федерации футбола и рассматривает вариант перехода в другой чемпионат. Но дальше всего продвинулись переговоры о включении в чемпионат Литвы.

Также сообщалось, что в Беларуси для босса Милевского – Диего Марадоны – сделали эксклюзивный мотоцикл. Имя дали мотоциклу – "Я Диего". Оно нанесено по обе стороны разрисованного в клубные (бело-голубые) цвета топливного бака.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Артем Милевский, БАТЭ, чемпионат Беларуси, Динамо Брест

Вы сейчас просматриваете новость " "Мое вам с кисточкой": Милевский отблагодарил судью за решение против его команды". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Босс Милевского шокировал дочку тем, что принимал наркотики в ванной

6 апреля, 11:55

Легендарного аргентинца Диего Марадону пристыдила дочь, которую он хотел упрятать за решетку

Артем Милевский помог "Динамо" выиграть Суперкубок Беларуси

2 марта, 19:25

В поединке за трофей брестский клуб обыграл БАТЭ

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

Проклятие «Последнего героя»: Началова стала девятой жертвой

Наш вес и рост влияют на продолжительность жизни

Советы бегуньям с большой грудью

В сеть попало фото могилы Кобзона (фото)

Ученые обнаружили новую причину мерцательной аритмии

Зеленский записал новое видео к Порошенко, вспомнив про анализы

"Серсея" Лена Хиди: отказ Вайнштейну повредил карьере

MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями

Фото Возняцки и Бушар просто огонь. Шарапова тоже делала это
Загрузка...

Победу Ломаченко высмеяли в США: Вася отреагировал

13 апреля, 17:51

"Кто этот парень?" – сказал Джервонта Дэвис о британце, избитом украинским чемпионом

Видео боя Ломаченко – Кролла: нокдаун в третьем раунде, нокаут в четвертом

13 апреля, 08:56

Украинский чемпион отстоял свои титулы, нокаутировав претендента из Англии в четвертом раунде поединка в Лос-Анджелесе

Ломаченко отправил Кроллу в тяжелый нокаут после cтранного решения судьи

13 апреля, 07:58

В третьем раунде судья мог останавливать избиение, а в четвертом соперник украинского чемпиона оказался в тяжелом нокауте

Онлайн Ломаченко – Кролла: украинец отправил соперника в нокаут!

13 апреля, 07:36

Текстовый онлайн боя Ломаченко – Кролла с яркими фото из Лос-Анджелеса, комментариями и оценками после каждого раунда

Ломаченко – Кролла: когда начало боя и где смотреть трансляцию

13 апреля, 06:29

Отвечаем на главные вопросы перед боем Ломаченко – Кролла: когда начало поединка, где смотреть и кто фаворит

Хорошо ли Вы знаете советские мультики? Тест

Жена украинского кума Путина стала моделью известного дизайнера

Мария Порошина вышла в свет со своим избранником?