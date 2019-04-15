"Мое вам с кисточкой": Милевский отблагодарил судью за решение против его команды
Украинский легионер брестского "Динамо" потратил полдня, чтобы сказать все, что он думает о рефери
Украинский нападающий "Динамо-Брест" Артем Милевский расплылся в комплиментах судье выездного матча своей команды против гранда белорусского футбола БАТЭ. Команда Милевского выиграла со счетом 1:0, упрочив свое лидерство в национальном первенстве – 9 очков после 3 туров. Однако победа клуба Мили могла быть еще убедительнее, если бы на 74-й минуте арбитр зафиксировал взятие ворот БАТЭ после удара Фамейе. Но судья счел, что мяч не пересек линию ворот.
"Мое Вам с кисточкой, господин арбитр, все-таки гола не было", – пост такого содержания разместил у себя в Instagram 34-летний Артем Милевский. И добавил: "Писал текст полдня".
Как сообщалось ранее, белорусский клуб Артема Милевского просился в чемпионат Украины. "Динамо" из Бреста побило горшки с руководством местной федерации футбола и рассматривает вариант перехода в другой чемпионат. Но дальше всего продвинулись переговоры о включении в чемпионат Литвы.
Также сообщалось, что в Беларуси для босса Милевского – Диего Марадоны – сделали эксклюзивный мотоцикл. Имя дали мотоциклу – "Я Диего". Оно нанесено по обе стороны разрисованного в клубные (бело-голубые) цвета топливного бака.
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