Мохамед Салах кардинально сменил имидж: футболист сбрил бороду
Реакция болельщиков в социальных сетях на новый имидж нападающего "Ливерпуля" неоднозначная
Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах сбрил бороду. Он разместил свое фото без бороды в социальной сети Instagram. В комментариях многие пользователи написали, что им не понравилась такая перемена имиджа. "Кто ты?", "О, нет!", "Никогда больше не делай этого", – пишут фанаты. "Ты что, проиграл пари или что-то в этом роде? Выглядит неплохо", "Новы стиль, новый МоСалах, мне нравится", – комментируют другие.
26-летний Мохамед Салах в текущем сезоне провел 33 матча за "Ливерпуль" и забил 19 мячей при восьми голевых передачах. Египтянин – один из самых дорогих футболистов в мире, его трансферная стоимость по оценке transfermarkt составляет 150 миллионов евро.
Напомним, что в прошлом году футболисты начали показывать свой пресс в соцсетях. Сделал это и Мохамед Салах. Футболист опубликовал фотографию из тренажерного зала, где видны его прорисованные "кубики". Известно, египтянин проповедует здоровый образ жизни и старается следовать рекомендациям врачей и диетологов.
Недавно в Египте была представлена скульптура Мохамеда Салаха. Произведение призвано служить как символ надежды для египетской молодежи, однако в социальных сетях ее немедленно высмеяли как нечто совершенно комичное. Салах изображен с маленьким телом, тонкими руками и ногами, но огромной головой.
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