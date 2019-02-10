Мохамед Салах кардинально сменил имидж: футболист сбрил бороду

Реакция болельщиков в социальных сетях на новый имидж нападающего "Ливерпуля" неоднозначная

Мохамед Салах. Без бороды и с бородой. Фото: Instagram

Мохамед Салах кардинально сменил имидж: футболист сбрил бороду //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/011/ac7/5c6011ac7d737.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/011/ac7/5c6011ac7d737.jpg 2019-02-10T14:08:21+02:00 Футбол Реакция болельщиков в социальных сетях на новый имидж нападающего "Ливерпуля" неоднозначная

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах сбрил бороду. Он разместил свое фото без бороды в социальной сети Instagram. В комментариях многие пользователи написали, что им не понравилась такая перемена имиджа. "Кто ты?", "О, нет!", "Никогда больше не делай этого", – пишут фанаты. "Ты что, проиграл пари или что-то в этом роде? Выглядит неплохо", "Новы стиль, новый МоСалах, мне нравится", – комментируют другие.

26-летний Мохамед Салах в текущем сезоне провел 33 матча за "Ливерпуль" и забил 19 мячей при восьми голевых передачах. Египтянин – один из самых дорогих футболистов в мире, его трансферная стоимость по оценке transfermarkt составляет 150 миллионов евро.

Напомним, что в прошлом году футболисты начали показывать свой пресс в соцсетях. Сделал это и Мохамед Салах. Футболист опубликовал фотографию из тренажерного зала, где видны его прорисованные "кубики". Известно, египтянин проповедует здоровый образ жизни и старается следовать рекомендациям врачей и диетологов.

Недавно в Египте была представлена скульптура Мохамеда Салаха. Произведение призвано служить как символ надежды для египетской молодежи, однако в социальных сетях ее немедленно высмеяли как нечто совершенно комичное. Салах изображен с маленьким телом, тонкими руками и ногами, но огромной головой.

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