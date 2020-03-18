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Мохамед Салах пожертвовал 20 миллионов на борьбу с коронавирусом

18 марта, 23:44

Александр Трикиша

Египетский футболист не остался в стороне от смертельной пандемии

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах пожертвовал 20 миллионов египетских фунтов (около 1,17 миллиона евро) властям Египта на борьбу с распространением коронавируса в стране. На данный момент в Египте 196 человек заразились опасным вирусом, шесть пациентов скончались, еще 32 успешно побороли недуг.

"Салах пожертвовал 20 миллионов фунтов на борьбу с COVID-19", – написал в своем Twitter бывший министр спорта Египта Халед Абдулазиз. – "Это поступок истинного египтянина, ставшего одним из величайших символов спорта в своей стране".

Напомним, что легенда "МЮ" Гари Невилл предоставил свои отели зараженным коронавирусом. Знаменитый футболист на это время распустил весь персонал с сохранением зарплаты.

Также мы писали, что "Челси" бесплатно приютит медиков, которые борются с коронавирусом. Сотрудники Национальной службы здравоохранения Великобритании смогут жить возле "Стэмфорд Бридж".

Также сообщалось, что Александр Зинченко на карантине неустанно тренируется: Влада Седан выступает в качестве тренера. Игрок "Манчестер Сити" продолжает тренировки даже во время пандемии.

Смотрите, как забивает Мохамед Салах:

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чемпионат Англии Ливерпуль коронавирус Мохамед Салах

Источники: СЭ , Сегодня|Спорт

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