Мохамед Салах с рекордом стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии

Сегодня, 21:51

Египтянин завершил феерический сезон в Англии очередной индивидуальной наградой

Мохамед Салах. Фото AFP
Мохамед Салах. Фото AFP

Полузащитник "Ливерпуля" Мохамед Салах установил новый рекорд чемпионата Англии по количеству забитых мячей за один сезон. В матче заключительного тура Премьер-лиги против "Брайтона" (4:0) египтянин записал на свой счет 32-й мяч и завоевал "золотую бутсу" чемпионата Англии.

Ближайший конкурент Салаха в гонке бомбардиров Гарри Кейн из "Тоттенхэма" остановился на отметке в 30 голов. Третье место в списке бомбардиров занял форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро – 21 мяч.

В текущем сезоне у Салаха 51 матч во всех турнирах, 43 забитых мячей и 15 результативных передач.

Ранее мы писали, что победитель турнира "Манчестер Сити" обновил целый ряд рекордов чемпионата Англии.

Золотые медали Премьер-лиги получил украинский легионер "Сити" Александр Зинченко. Ранее мы писали, что представители "МанСити" приехали в Радомышль, чтобы отблагодарить Александра Зинченко.

Напомним, что после того, как "МанСити" выиграл титул, Александр Зинченко рассказал, что выпил в честь победы в чемпионате Англии.
футбол, чемпионат Англии, Ливерпуль, Мохамед Салах

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Сегодня|Спорт

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