Мохамед Салах в Киеве не будет соблюдать Рамадан

Сегодня, 13:44

Звезда "Ливепуля" решил есть и пить в день матча с "Реалом" в финале Лиги чемпионов

Мохамед Салах. Разминка на НСК &quot;Олимпийский&quot; за сутки до матча &quot;Реал&quot; - &quot;Ливерпуль&quot;. Фото AFP
Мохамед Салах. Разминка на НСК "Олимпийский" за сутки до матча "Реал" - "Ливерпуль". Фото AFP

Физеотерапевт "Ливерпуля" Рубен Понс заявил, что нападающий команды Мохамед Салах не соблюдает Рамадан перед финалом Лиги чемпионов против "Реала". Ранее главный тренер "красных" Юрген Клопп, отвечая на вопрос о влиянии обязательного для мусульман поста на египетского форварда, отметил, что тот полон сил.

"Пока мы были на сборе в Марбелье, Салах придерживался поста. В день матча он не будет его соблюдать. Пост не скажется на нем", – цитирует Cadena SER Понса.

Напомним, ранее лидер атак "Ливерпуля" собирался соблюдать Рамадан полностью, но потом решил сделать исключение. После матча против "Реала" он возобновит пост.

Рамадан – месяц обязательного для мусульман поста. В 2018 году он длится с 16 мая по 14 июля. В этот период в дневное время соблюдающим пост нельзя пить и есть в дневное время суток.

Напомним, сегодня в Киеве на стадионе "Олимпийский" состоится финал Лиги чемпионов. Встречаются английский "Ливерпуль" и испанский "Реал". По данным опроса на нашем сайте, большинство украинских болельщиков будет болеть за английский клуб – таких 67 процентов против 33. Также на нашем сайте уже стартовал онлайн финала Лиги чемпионов "Реал" – "Ливерпуль".
пост, Лига чемпионов, рамадан, Ливерпуль, Мохамед Салах

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Источники:

СЭ, Сегодня|Спорт

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