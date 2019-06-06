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Мохамед Салах вернулся в родную деревню, а его дом окружили толпы желающих сделать селфи

6 июня, 12:26

Знаменитый египетский футболист не смог совершить праздничную молитву из-за фанатов и журналистов

Мохамед Салах
Мохамед Салах. Фото: Twitter

Футболист английского "Ливерпуля" и сборной Египта Мохаммед Салах пожаловался, что не смог совершить праздничную молитву в мечети родного города из-за журналистов и фанатов, окруживших дом его родителей.

"Некоторые журналисты и простые люди сделали так, что человек не может выйти из дома и пойти совершить праздничную молитву. Это не имеет отношения к любви. Это называется "неуважение права на личную жизнь и отсутствие профессионализма", – написал футболист в Twitter.

Ранее победитель Лиги чемпионов-2019 и лучший африканский футболист 2017 и 2018 годов впервые за два года приехал в родительский дом в деревню Нагриг провинции Эль-Шаркия. С утра среды к дому популярного спортсмена начали стекаться журналисты и поклонники, желающие сфотографироваться с ним.

Как рассказал старейшина деревни Махер Шатия, Салах прибыл в деревню во вторник, в последний день мусульманского поста Рамадан к ифтару – вечернему приему пищи.

"Он встретился со своими родственниками, а затем начали подтягиваться его поклонники из соседних деревень, городов и даже провинций. Вокруг дома началось настоящее столпотворение", – сказал Шатия газета "Аль-Ахрам".

Напомним, что в апреле Мохамед Салах на вечеринке самых влиятельных людей мира сделал фото с Дейенерис Таргариен.

Напомним, что Мохамед Салах в составе "Ливерпуля" стал победителем Лиги чемпионов сезона 2018/19. В финальном матче "красные" всухую обыграли "Тоттенхэм" – 2:0.

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Тег Египет, молитва, Ливерпуль, Мохамед Салах

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Источники:

Сегодня|Спорт , Twitter

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