"Мои ожидания полностью оправдались": Лунин рассказал о процессе адаптации в новом клубе

Андрей Лунин / Фото: Getty Images

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Кипер "Овьедо" Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", поделился первыми впечатлениями от игры за новую команду, а также сравнил силу двух лиг Испании. Ранее мы писали, что Лунин отбил пенальти и помог "Овьедо" обыграть команду Зозули в Испании.

"В Сегунде (вторая лига в Испании) больше борьбы, более жесткий футбол, если сравнивать с Примерой (высшая лига в Испании), но уровень по атмосфере, давлению и по мастерству, я не скажу, что одинаковый. Поэтому, мои ожидания полностью оправдались. До этого не хватало игрового времени, постоянного ритма. Благодаря доверию тренера, я играю каждую игру и вошел уже в игровой ритм. Есть чувство игры, чувство момента. Уверен, дальше будет только лучше", – отметил игрок.

"Реалу" и мне нужно, чтобы я играл. Решили, что сейчас этот вариант нужен, и он – достаточно неплохой. Надеюсь, что эти полгода станут полезными для меня, а мы вместе с командой добьемся результата", – рассказал Лунин.

Кстати, Андрей Лунин получил признание от болельщиков "Овьедо" – украинец опередил пятерых номинантов. Кипера сборной Украины признали лучшим в январе.

Смотрите, как сборная Украины с Андреем Луниным в воротах сыграла с Нигерией вничью в товарищеском матче:

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