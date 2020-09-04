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"Мои решения себя оправдали": Шевченко прокомментировал победу Украины над Швейцарией

4 сентября, 01:46

Олег Люлька Олег Люлька

Главный тренер украинцев похвалил новичков сборной, а также самого себя - за малое количество замен

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу над Швейцарией со счетом 2:1, ставшую первой для украинцев в элитном дивизионе Лиги наций. Наставник "сине-желтых" похвалил новичков команды, добавив, что его решение сделать всего лишь одну замену по хода поединка оказалось правильным.

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- "Арена Львов" – отличное место для нашей команды. Поддержки сегодня было мало, но мы чувствовали, что за нас болели. Приятно играть и побеждать тут. Что касается матча, то он показал, что сборная Швейцарии, как я и говорил, – команда очень классная, тактически очень хорошо подготовлена, сбалансированная во всех линиях. Видна работа их тренера. Для нас был сегодня очень хороший тест, и очень интересная игра, – отметил Андрей Шевченко. – По схеме игры сборная Швейцарии (3-4-3) – очень неудобный для нас соперник. У нас схема: 4-3-3. И у нас в матче с таким соперником всегда будет меньше игроков на флангах. Если мы шли в "высокий" прессинг, то подключали к нему наших крайних защитников. Это требовало от нашей команды особых усилий. Поэтому я очень рад, что ребята выполнили план на игру, и выполнили его отлично.

- Почему у вашей команды сегодня далеко не всегда получалось удачно переходить от обороны к атаке?
- В первую очередь, соперник не давал нам этого делать – швейцарцы очень хорошо прессинговали, не боялись оставаться один на один на всех участках поля. Нам сегодня противостояла физически сильная команда, которая демонстрировала то, что требует современный футбол. Демонстрировала, пока у нее были на это силы. Сегодня был открытый футбол со стороны двух команд.

- Почему сегодня вы использовали лишь одну замену?
- Сейчас разное состояние у футболистов. Я видел, что ребята держат ритм игры. И видел, что замены не нужны. При этом я сомневался, что футболист, который выйдет на замену, войдет в такую игру. Мы добились результата, значит, мои решения были оправданы.

- Как оцените игру дебютантов – Тымчика и Михайличенко?
- Хотел бы отметить их обоих. Они вышли на непростой матч с очень хорошим соперником, но сыграли абсолютно уверенно и выполнили задачи, которые мы перед ними ставили. При этом именно после хорошего подключения Тымчика мы забили первый мяч. Очень доволен нашими дебютантами.

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- Единственным футболистом, который сегодня вышел на замену, стал Роман Яремчук. Но он получил от вас большое количество эмоциональных замечаний. Что не так делал Яремчук?
- Эти замечания были, как стимуляция. Я хотел, чтобы ребята держали ритм, не останавливались, дорабатывали до конца. А невынужденные ошибки со стороны Яремчука были. Это футбол. Претензий же к нему у меня не было никаких.

- Насколько будет ощутимой ротация состава на выездной матч с Испанией 6 сентября?
- Сперва мы пройдем реабилитацию. Посмотрим, как ребята восстановятся, а по приезду в Испанию займемся кадровыми вопросами.

- Как оцените игру Коноплянки?
- Считаю, что с учетом его текущего состояния, он провел отличный матч. Ему надо набирать, конкурировать как в своем клубе, так и в сборной. Все зависит от него. Мы видим его потенциал, будем давать ему шансы. Жене важно выиграть конкуренцию в своем клубе, – цитирует Андрея Шевченко dynamo.kiev.ua

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Андрей Шевченко / Фото: Reuters

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Ранее мы писали, что Зинченко посвятил победный гол врачу, которого убил коронавирус. Это был самый трогательный момент матча Украина – Швейцария.

Обзор игры Украина – Швейцария (2:1)

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Андрей Шевченко Сборная Украины сборная Швейцарии Лига наций
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