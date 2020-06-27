Молчание трибун, испепеляющая жара и футбол из параллельного мира: эмоциональный репортаж с матча "Вольфсбург" – "Бавария"

Мы попали в небольшой список "избранных", кому разрешили посмотреть матч Бундеслиги вживую

Прежде мне не доводилось бывать в Вольфсбурге на матчах Бундеслиги. Но по аналогии с другими больными футболом немецкими городами нетрудно себе представить бурлящие толпы восторженных фанатов, движущиеся в направлении родного стадиона, дабы достойно проводить уходящий сезон. А если волей календаря в гости пожаловала сама, многим ненавистная "Бавария", и после финального свистка состоится вручение очередной "Серебряной салатницы" – двойной праздник!

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Все это было в другой, настоящей жизни, а в нынешнем параллельном мире, поставленном в рамки коронавирусной заразой, – все по другому. Какой-то опустевший, страдающий от испепеляющей жары город. О приближающемся матче не напоминает ровным счетом ни-че-го.

Зря на безлюдной привокзальной площади дежурит полицейский патруль, готовый дать отпор рвущимся на игру разъяренным ультрас – тут никто никуда не рвется. Лишь отдельные туристы в шортах лениво проползают в сторону красивой набережной, окаймляющей музей "Фольксвагена".

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Ближе к стадиону, за полчаса до игры – еще тише. На аллее, ведущей к центральному входу – никого. 25 счастливчиков-журналистов, которым разрешено посетить матч (ваш покорный слуга – 26-й), видимо, уже на рабочих местах.

Одеваю маску – расстаться с ней в ближайшие часы не придется. Заскучавшие от безработицы кордоны искренне рады очередному посетителю. Проверка документов. Проверка содержимого сумки. Контроль состояния здоровья – от злого волка с термометром в зубах. Выдача аккредитации. Еще одна проверка сумки. Подъем по лестнице, сквозь пропахшую раскаленной пластмассой пелену пролетов. Наконец – левый край ложи прессы, мое персональное место. Покидать его категорически нельзя – сиди и смотри.

Тренерам и официальным лицам уже можно сидеть без маски. Журналистам – нельзя

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На зеленом поле неспешно разминаются звезды "Баварии", и "Вольфсбург" с ними. Гулкое эхо отдельных возгласов. Пробую отодвинуть маску – сотрудница клуба тут как тут, вежлива но настойчива: "Нос должен быть закрыт!". Улыбаюсь: "Дайте хоть отдышаться!". Соглашается, улыбнувшись в ответ. Скоро – начало матча. Имитируя торжественность момента, мигают прожекторы, поддерживаемые заунывным волчьим воем. Нет, торжественностью момента проникнуться не удается. Букет цветов, "Вольфсбург" чествует кого-то из ветеранов, но без подобающих моменту апплодисментов – совсем не то.

Стартовый свисток, превосходство "Баварии", быстрый гол. Молчащие трибуны. Испепеляющая жара. Это – футбол. Футбол? И да, и нет. Футбол из параллельного мира...

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