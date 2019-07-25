"Молитесь": жена Руслана Малиновского сделала загадочный пост в Instagram

Роксана Малиновская скоро должна осчастливить украинского полузащитника "Аталанты" малышом. Ждут девочку

Руслан и Роксана Малиновские. Фото: Instagram

Жена украинского полузащитника Руслана Малиновского, успешно осваивающегося в "Аталанте", опубликовала загадочный пост у себя в Instagram. Роксана Малиновская выставила фото, на котором запечатлена сидящей у знаменитого фонтана Треви – самого крупного фонтана Рима. "Мечтайте, загадывайте желания, молитесь, – написала супруга полузащитника "Аталанты". – И все непременно сбудется". "Иногда, очень полезно бросить монетку в фонтан Треви", – добавила, улыбаясь, Роксана.

Как мы уже писали, конкурент сравнил Малиновского с двукратным победителем Лиги чемпионов. Полузащитнику "Аталанты" Ремо Фройлеру украинец по телосложению напомнил знаменитого Джердана Шакири, который выиграл ЛЧ-2019 с "Ливерпулем", а шестью годами ранее триумфовал в главном еврокубковом турнире в составе "Баварии".

Также сообщалось, что Малиновский выдал феерический дебют за "Аталанту". Бергамцы проводили контрольный поединок против "Брусапорто", в котором Руслан отличился забитым мячом, реализовав пенальти. Также в его активе результативная передача. Общий счет матча - 9:0.

Напомним, что в ходе переговоров о переходе Малиновского в "Аталанту", когда "Генк" обвинял Руслана в шантаже, Руслана заступилась за своего мужа. "Руслан – не тот человек, который хочет испортить отношения. Он всего лишь заботится о будущем своей семьи и хочет расти в профессиональном плане, как любой нормальной игрок", – написала тогда о ситуации с трансфером Роксана Малиновская.

Отметим, что украинский новобранец "Аталанты", обошедшийся бергамцам в 13,7 миллиона евро, вскоре станет отцом. Жена чемпиона Бельгии Руслана Малиновского родит футболисту девочку. На днях Роксана Малиновская призналась, что ее животику уже шесть месяцев.

Смотрите, как Малиновский забивал за "Генк"

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