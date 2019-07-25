Сделать стартовой
25,52
28,43
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Молитесь": жена Руслана Малиновского сделала загадочный пост в Instagram

25 июля, 16:54

Роксана Малиновская скоро должна осчастливить украинского полузащитника "Аталанты" малышом. Ждут девочку

Руслан и Роксана Малиновские
Руслан и Роксана Малиновские. Фото: Instagram

Жена украинского полузащитника Руслана Малиновского, успешно осваивающегося в "Аталанте", опубликовала загадочный пост у себя в Instagram. Роксана Малиновская выставила фото, на котором запечатлена сидящей у знаменитого фонтана Треви – самого крупного фонтана Рима. "Мечтайте, загадывайте желания, молитесь, – написала супруга полузащитника "Аталанты". – И все непременно сбудется". "Иногда, очень полезно бросить монетку в фонтан Треви", – добавила, улыбаясь, Роксана.

Как мы уже писали, конкурент сравнил Малиновского с двукратным победителем Лиги чемпионов. Полузащитнику "Аталанты" Ремо Фройлеру украинец по телосложению напомнил знаменитого Джердана Шакири, который выиграл ЛЧ-2019 с "Ливерпулем", а шестью годами ранее триумфовал в главном еврокубковом турнире в составе "Баварии".

Также сообщалось, что Малиновский выдал феерический дебют за "Аталанту". Бергамцы проводили контрольный поединок против "Брусапорто", в котором Руслан отличился забитым мячом, реализовав пенальти. Также в его активе результативная передача. Общий счет матча - 9:0.

Напомним, что в ходе переговоров о переходе Малиновского в "Аталанту", когда "Генк" обвинял Руслана в шантаже, Руслана заступилась за своего мужа. "Руслан – не тот человек, который хочет испортить отношения. Он всего лишь заботится о будущем своей семьи и хочет расти в профессиональном плане, как любой нормальной игрок", – написала тогда о ситуации с трансфером Роксана Малиновская.

Отметим, что украинский новобранец "Аталанты", обошедшийся бергамцам в 13,7 миллиона евро, вскоре станет отцом.  Жена чемпиона Бельгии Руслана Малиновского родит футболисту девочку. На днях Роксана Малиновская призналась, что ее животику уже шесть месяцев.

Смотрите, как Малиновский забивал за "Генк"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Аталанта, Руслан Малиновский, WAGs

Вы сейчас просматриваете новость " "Молитесь": жена Руслана Малиновского сделала загадочный пост в Instagram". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

От Зинченко до Лунина: звездный рейтинг украинских легионеров

22 июля, 12:09

Мы разобрали, как футболисты провели лето и с какой ролью входят в сезон

"Спасибо всем": Малиновский забыл о предательстве "Генка" в своей прощальной речи

20 июля, 20:49

Украинский полузащитник "Аталанты" поблагодарил бельгийский клуб за то, что там его сделали сильнее

Английская блудница извинилась перед женой Уэйна Руни за секс втроем

22 июля, 20:58

Экс-форвард "МЮ" изменял своей супруге, когда она была беременна их первым ребенком

Забивной "буйвол" из сборной Украины показал малыша, которого ему родила горячая Кристина

21 июля, 01:13

У бывшего форварда "Динамо" – самое насыщенное в жизни лето: два гола за сборную плюс рождение сына

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

Эксперты рассказали, как часто следует стирать постельное белье

Велосипедистка дня: австралийский триатлет Кортни Хоум

Он не собирается жениться: 7 признаков несерьезных отношений

Девушка триумфатора мемориала Лобановского радует фанатов

Топалов опубликовал новое фото со своей свадьбы с Тодоренко

Жены звезд Боруссии делятся эффектными фото с отдыха на Гавайях

Ученые Израиля: Деятельность мозга влияет на судьбу потомков

Корица: полезные свойства и для чего она нужна

Израильский вирус терроризирует устройства Apple

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Грустная судьба чудесных советских актрис

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Вчера, 18:58

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Экс-тренеры киевского "Динамо" заступились за вора в законе из России

Вчера, 15:16

Олегу Шишканову вменяется "крышевание" наркоторговли, проституции и азартных игр

Знойные красотки, которые очаровали игроков "Шахтера"

23 июля, 12:17

Прекрасные половинки футболистов "Шахтера", которые будут поддерживать их на Суперкубке Украины

"Динамо" против "Брюгге": букмекеры назвали котировки на выход в следующий раунд ЛЧ

22 июля, 20:21

Коэффициенты, установленные букмекерами, так и не дали ответ на вопрос, кто фаворит этой пары

"Кулаком – в девятку": Усик показал убийственный удар левой, отправив в нокаут ворота

22 июля, 20:04

Против такого удара украинского боксера будет трудно устоять даже ведущим супертяжам мира

Джулия Робертс рассказала о настоящем финале "Красотка"

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

В МВФ заявили о сильной завышенности курса американского доллара
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь