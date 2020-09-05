Молодой звездный футболист Бундеслиги установил трансферный рекорд "Челси"

В субботу среди других футбольных событий едва не затерялся громкий трансфер. На официальном сайте "Челси" сообщили, что в лондонский клуб перешел атакующий хавбек Кай Хаверц из леверкузенского "Байера". Интересно, что в июне "Байер" отказался продавать Хаверца в "Реал". Тогда "фармацевтов" не устроила сумма в 80 миллионов евро.

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Нынешний переход стал самым крупным в истории "Челси". Официально о сумме трансфера пока что не известили, но английские журналисты оценили его в 91 миллион долларов, включая различные бонусы.

После встречи с Френком Лемпардом и подписания контракта сроком на пять лет забивной немецкий футболист сообщил:

"Я очень счастлив и горд быть здесь. Для меня это мечта, которая стала реальностью. Теперь я буду играть в большом клубе, и мне не терпится познакомиться с игроками и тренерами".

В сезоне 2019/2020 Хаверц сыграл за "Байер" 45 матчей, в которых забил 18 мячей и сделал девять голевых передач. С 2018 года Кай вызывается в сборную Германии. Ранее Тимо Вернер перешел из "Лейпцига" в "Челси".

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Смотрите, как Кай забивал в ворота "Интера" в плей-офф Лиги Европы в августе:

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