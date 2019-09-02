Молодежь Шеву не жалеет: как прошла открытая тренировка сборной Украины

Шевченко получил полезный подарок от спонсора, а Лунин и Зинченко показали ему свое мастерство отбора

Украинская сборная начала подготовку к матчу против Литвы / Фото: Сегодня|Спорт

Пресс-конференция главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко накануне отборочного матча к Евро-2020 против Литвы началась с представления нового титульного спонсора сборной Украины. "Это слияние принесет успех и процветание украинскому футболу. Добро пожаловать в нашу семью", – сказал Шева. Ранее мы опубликовали полную пресс-конференцию Шевченко перед ключевым матчем отбора на Евро-2020.

После чего глава УАФ Андрей Павелко подписал с руководством нового спонсора меморандум о сотрудничестве. После чего обменялись подарками. Главному тренеру сборной был вручен дрон последнего поколения. Шева отреагировал очень эмоционально: "Отличная вещь. Очень помогает в тренировочном процессе".

А потом, уже обращаясь к журналистам:

"Вся команда собралась, все в хорошем настроении – особенно те ребята, которые сегодня отвели детей в школу".

По поводу тогда еще вероятного перехода Коноплянки в "Шахтер" Шева ответил: "Надеюсь, этот трансфер состоится, и он найдет команду, где будет играть. Только ему решать, какой вариант для него сейчас предпочтительнее. Женя сейчас улаживает последние детали, поэтому на сегодняшней тренировке его не будет".

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Среди положительных моментов Шевченко отметил возвращение в строй Андрея Ярмоленко и восстановление Виктора Коваленко: "Этот игрок важен для нас, поэтому мы его и довызвали".

В открытой тренировке сборной, помимо анонсированного отсутствия Конопляки, не принимал участие также и Бойко. Как мы узнали, у Дениса накануне прихватило спину, а потому кипер "Динамо" наблюдал за работой Андрея Пятова и Андрея Лунина со скамейки запасных. Кстати, когда перед началом тренировки игроки сборной по традиции отправили собравшимся на трибунах болельщикам (на "Олимпийский" пришло около 500 болельщиков "сине-желтых") подарочные мячи, полевые игроки выбивали ногой, а дуэт голкиперов сделал это, выбросив рукой.

Пока игроки наматывали круги обязательной пробежки, Андрей Шевченко живо общался в центральном круге со своими помощниками, совмещая это общение с разминкой – как и Александр Шовковский, к слову.

Размявшись, команда начала упражнения с мячом, разделившись на две группы: в одной – защитники и опорники, в другой – игроки группы атаки. Следующим номером программы стал некий микст "квадрата" и перепасовки с короткими рывками. В нем участвовали все легионеры, к которым присоединились Коваленко и Караваев, а также Шевченко и Шовковский. Тренеры играли со своими подопечными азартно и с явным удовольствием. Разогревшись, вся эта компания устроила двусторонку на полполя. Запомнились два эпизода с участием Шевы: в одном Андрей Лунин забрал мяч в ногах у своего тезки-тренера, в другом наставника "обидел" уже Зинченко, прервав его проход техничным подкатом.

Завершилась тренировка еще одной раздачей мячей (несколько отправил и Шевченко) и автограф-селфи-сессией. Самые длинные очереди фанатов выстроились к Зинченко, Цыганкову и Яремчуку.

Смотрите, как Украина громила Сербию в отборе на Евро-2020:

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