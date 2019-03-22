Молодежная сборная Украины обыграла команду Северной Македонии
Команда Руслана Ротаня провела второй поединок на турнире в Турции
В пятницу в товарищеском турнире Antalya Cup молодежная сборная Украины (футболисты до 21 года) обыграла команду Северной Македонии. Поединок завершился со счетом 3:1. Для наших футболистов этот поединок стал вторым за два дня: в четверг команда Руслана Ротаня сыграла вничью с Эстонией (0:0).
Быстрый гол на шестой минуте забил играющий за "Олимпик" на правах аренды из "Динамо" полузащитник Роман Вантух. Во втором тайме счет до разгромного довели полузащитник "Динамо" Евгений Смирный и игрок второй команды "Шахтера" Дмитрий Топалов. Единственный мяч в составе Македонии провел в концовке встречи Марио Крстовски.
Напомним, что в конце 2018 года новым главным тренером молодежной сборной Украины стал Руслан Ротань.
Украина – Северная Македония – 3:1 (1:0)
Голы: Вантух (6), Смирный (70), Топалов (83) – Крстовски (85)
Напомним, что национальная сборная Украины сегодня стартует в отборочном турнире Евро-2020. Команда Андрея Шевченко в 21:45 сыграет против Португалии в Лиссабоне. Мы проводим онлайн матча Португалия – Украина с фото и видеоповторами.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Молодежная сборная Украины обыграла команду Северной Македонии". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"