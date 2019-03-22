Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,26
31,04
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Молодежная сборная Украины обыграла команду Северной Македонии

Сегодня, 17:50

Команда Руслана Ротаня провела второй поединок на турнире в Турции

Молодежная сборная Украины. Фото ФФУ
Молодежная сборная Украины. Фото ФФУ.
Молодежная сборная Украины обыграла команду Северной Македонии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/503/bfa/5c9503bfab6d7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/503/bfa/5c9503bfab6d7.jpg Футбол Команда Руслана Ротаня провела второй поединок на турнире в Турции

В пятницу в товарищеском турнире Antalya Cup молодежная сборная Украины (футболисты до 21 года) обыграла команду Северной Македонии. Поединок завершился со счетом 3:1. Для наших футболистов этот поединок стал вторым за два дня: в четверг команда Руслана Ротаня сыграла вничью с Эстонией (0:0).

Быстрый гол на шестой минуте забил играющий за "Олимпик" на правах аренды из "Динамо" полузащитник Роман Вантух. Во втором тайме счет до разгромного довели полузащитник "Динамо" Евгений Смирный и игрок второй команды "Шахтера" Дмитрий Топалов. Единственный мяч в составе Македонии провел в концовке встречи Марио Крстовски.

Напомним, что в конце 2018 года новым главным тренером молодежной сборной Украины стал Руслан Ротань.

Украина – Северная Македония – 3:1 (1:0)
Голы: Вантух (6), Смирный (70), Топалов (83) – Крстовски (85)

Напомним, что национальная сборная Украины сегодня стартует в отборочном турнире Евро-2020. Команда Андрея Шевченко в 21:45 сыграет против Португалии в Лиссабоне. Мы проводим онлайн матча Португалия – Украина с фото и видеоповторами.

Португалия – Украина анонс матча Евро-2020

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Руслан Ротань, Сборная Украины U21

Вы сейчас просматриваете новость " Молодежная сборная Украины обыграла команду Северной Македонии". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

В Букингемском дворце сделали заявление о ребенке Меган Маркл

В Москве прощаются с Юлией Началовой: онлайн-репортаж

Не няшки: 10 звездных детей, которых сложно назвать милыми

Имена, которыми ни в коем случае нельзя называть детей

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Трагедии в жизни звезды фильма «Трактористы» Николая Крючкова

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это

Дочь Леонида Якубовича затравили из-за внешнего вида

Отец Юлии Началовой рассказал, что убило певицу
Загрузка...

Шева как Блохин: три причины, почему сборная Украины выйдет на Евро-2020 с первого места

Сегодня, 08:54

15 лет назад мы это уже проходили: такого же статуса тренер и того же калибра – соперники

Румынские СМИ ополчились на Луческу после его слов о Лобановском

20 марта, 13:19

Мистера удивило шестое место украинца в списке лучших тренеров в истории футбола

Подросток, выживший Ярмоленко из Германии, поиздевался над вратарем сборной Англии

20 марта, 12:04

18-летний Джейдон Санчо унизительным образом забил пенальти голкиперу своей национальной команды

Чемпионат по пощечинам среди мужчин выиграл Вася весом 168 кг: опубликовано "суровое" видео

19 марта, 22:56

Фермер по прозвищу Пельмень пришел просто посмотреть. Но тут Васю понесло...

"Может, не надо?": митрополит Онуфрий не уверен, что Усику стоит переходить в супертяжелый вес

19 марта, 19:32

Украинский чемпион мира по боксу раскрыл подробности своего общения с предстоятелем УПЦ

Борис Корчевников раскрыл личный секрет после смерти Началовой

Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет

«Лети, девочка». Юлию Началову проводили в последний путь (фото)