Молодежная сборная Украины обыграла команду Северной Македонии

Команда Руслана Ротаня провела второй поединок на турнире в Турции

Молодежная сборная Украины. Фото ФФУ.

Молодежная сборная Украины обыграла команду Северной Македонии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/503/bfa/5c9503bfab6d7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/503/bfa/5c9503bfab6d7.jpg 2019-03-22T17:50:12+02:00 Футбол Команда Руслана Ротаня провела второй поединок на турнире в Турции

В пятницу в товарищеском турнире Antalya Cup молодежная сборная Украины (футболисты до 21 года) обыграла команду Северной Македонии. Поединок завершился со счетом 3:1. Для наших футболистов этот поединок стал вторым за два дня: в четверг команда Руслана Ротаня сыграла вничью с Эстонией (0:0).

Быстрый гол на шестой минуте забил играющий за "Олимпик" на правах аренды из "Динамо" полузащитник Роман Вантух. Во втором тайме счет до разгромного довели полузащитник "Динамо" Евгений Смирный и игрок второй команды "Шахтера" Дмитрий Топалов. Единственный мяч в составе Македонии провел в концовке встречи Марио Крстовски.

Напомним, что в конце 2018 года новым главным тренером молодежной сборной Украины стал Руслан Ротань.

Украина – Северная Македония – 3:1 (1:0)

Голы: Вантух (6), Смирный (70), Топалов (83) – Крстовски (85)

Напомним, что национальная сборная Украины сегодня стартует в отборочном турнире Евро-2020. Команда Андрея Шевченко в 21:45 сыграет против Португалии в Лиссабоне. Мы проводим онлайн матча Португалия – Украина с фото и видеоповторами.

Португалия – Украина анонс матча Евро-2020

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