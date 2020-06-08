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Молодого любовника матери Неймара увезли в больницу с 12 порезами после криков на крыше их дома

8 июня, 08:32

Олег Люлька Олег Люлька

Пара уверяет, что произошел несчастный случай. Соседи же утверждают, что вызову скорой предшествовала громкая ссора

23-летний киберспортсмен Тьяго Рамос, который является любовником матери бразильского форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара – 52-летней Надин Гонсалвес, был госпитализирован в одну из больниц Бразилии с 12 порезами на руке. При этом пара дала разъяснения по поводу полученных Рамосом травм в полицейском участке, заявив, что повреждения стали результатом несчастного случая дома. Напомним, мама Неймара и Тьяго возобновили роман в конце мая.

"В их доме в Сантосе случился несчастный случай. Надин вызвала скорую в целях предосторожности. Но у них все в порядке", – заявил представитель пары бразильским СМИ. При этом пресс-секретарь самого Неймара добавил: "Они объяснили полиции, что не было никакого домашнего насилия. Просто несчастный случай, в результате которого Тьяго серьезно поранил руку. Он продолжает восстанавливаться"

В то же время соседи 52-летней Надин и 23-летнего нового отчима Неймара Тьяго, который почти на шесть лет младше звездного футболиста, утверждают, что вызову скорой предшествовал громкий конфликт пары с криками, которые были слышны с крыши их дома. По данным СМИ, возлюбленный матери Неймара получил травму руки, разбив окно.

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Сообщается, что в больнице Тьяго Рамосу было наложено 12 швов, после чего он был отпущен домой. Как говорит пресс-атташе Неймара, сейчас пара занимается своими домашними делами, "придерживаясь требований социального дистанцирования".

Отметим, что в октябре 2019 года в Испании Тьяго Рамос обвинялся в нападении на свою 44-летнюю бывшую возлюбленную, которая встречалась с киберспортсменом на протяжении 8 месяцев. По ее словам, у них часто были конфликты из-за проявления ревности со стороны парня.

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Напомним, об отношениях матери Неймара и Тьяго, годящегося ей в сыновья, стало известно в середине апреля. "Будь счастлива, мама. Люблю тебя", – изрек тогда звездный футболист.

Спустя несколько недель появилась информация, что мать Неймара бросила 23-летнего парня, узнав из СМИ, что он гей. Журналисты разузнали, что ранее Рамос встречался со многими мужчинами, в том числе и с поваром бразильского футболиста. Также писалось, что у него были отношения с бразильским актером и стенд-ап комиком Карлиньосом Майа, миллионером Эдуардо Перейрой и пиар-консультантом Ириналдо Оливером.

Однако позже Надин Гонсалвес и киберспортсмен снова сошлись. Интересно, что между Неймаром и Тьяго Рамосом сложились теплые отношения, в частности, форвард "ПСЖ" приглашал парня на празднование своего дня рождения.

Смотрите, как Неймар играет в футбол со своей собакой

Видео: Instagram

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Бразилия скандал родственники порез Неймар мама

Источник: Сегодня|Спорт

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