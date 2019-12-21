Молодой игрок "Манчестер Юнайтед" устроил настоящий рождественский праздник для малоимущих

Маркус Рашфорд / Фото: Reuters

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Маркус Рашфорд вместе с мамой поучаствовал в рождественской акции #InTheBox, которую сам и организовал.

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Рашфорды проехались по трем крупнейшим убежищам для бездомных в Манчестере – "Барнабас", "Центрпоинт" и "Лайфшэр". Маркус и его мама развезли 1200 подарков для малоимущих.

"Я очень горжусь тем, откуда я родом. А еще тем, как много в нашем городе людей, которым не все равно. Я так счастлив и благодарен за всю эту поддержку от каждого, кто помог акции #InTheBox сделать мир лучше", – написал Рашфорд в Instagram.

В нынешнем сезоне 22-летний англичанин провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил 14 мячей.

Ранее мы писали, что "Дырявые дьяволы" вновь разочаровали и выдали худшую серию за 48 лет. "Манчестер Юнайтед" пропустил в матче 17-го тура чемпионата Англии против "Эвертона".

Также добавим, что легенда "Манчестер Юнайтед" обзавелся шикарным особняком с бункером и отдельным лифтом. Уэйн Руни решил перебраться в графство Чешир.

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