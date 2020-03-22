Молодой талант "Боруссии" призывает заняться медитацией, чтобы побороть стресс из-за коронавируса

Эрлинг Холанд просит людей проявлять больше альтруизма и думать о других

Во время отмены многих мероприятий из-за коронавируса люди спорта проявляют себя с другой стороны, находят себе новые занятия. Например, баскетболист "Чикаго Буллз" Зак Лавин тренируется с собакой. А молодой футболист дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд призвал людей делать больше добра для других.

19-летний норвежец с удивительной рассудительностью предложил задуматься о своем не только физическом, но и духовном здоровье. В частности Холанд считает, что этому помогает медитация:

"Пандемия вынуждает нас столкнуться с большим стрессом и большей неопределенностью, чем обычно. И если вы чувствуете особенную тревоги в эти дни, то вы не одиноки. В дополнение к заботе о наших телах мы также должны заботиться о нашем разуме. Медитация – серьезная вещь, которая определенно может помочь нам регулировать эмоции. Мы сможем уделять больше внимания другим людям и действовать более альтруистично. Нам нужно почувствовать нашу солидарность, мы здесь, чтобы помочь друг другу пройти через это. Оставайтесь сильными и здоровыми. Да благославит всех вас Бог".

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