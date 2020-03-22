Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,8
30,09

Молодой талант "Боруссии" призывает заняться медитацией, чтобы побороть стресс из-за коронавируса

22 марта, 21:39

Вадим Авдасев

Эрлинг Холанд просит людей проявлять больше альтруизма и думать о других

Во время отмены многих мероприятий из-за коронавируса люди спорта проявляют себя с другой стороны, находят себе новые занятия. Например, баскетболист "Чикаго Буллз" Зак Лавин тренируется с собакой. А молодой футболист дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд призвал людей делать больше добра для других.

19-летний норвежец с удивительной рассудительностью предложил задуматься о своем не только физическом, но и духовном здоровье. В частности Холанд считает, что этому помогает медитация:

"Пандемия вынуждает нас столкнуться с большим стрессом и большей неопределенностью, чем обычно. И если вы чувствуете особенную тревоги в эти дни, то вы не одиноки. В дополнение к заботе о наших телах мы также должны заботиться о нашем разуме. Медитация – серьезная вещь, которая определенно может помочь нам регулировать эмоции. Мы сможем уделять больше внимания другим людям и действовать более альтруистично.

Нам нужно почувствовать нашу солидарность, мы здесь, чтобы помочь друг другу пройти через это. Оставайтесь сильными и здоровыми. Да благославит всех вас Бог".

INSTAGRAM

Читайте о коронавирусе против спорта в режиме онлайн.

Смотрите, как Холанд забивал "Ливерпулю" в форме "Зальцбурга" в Лиге чемпионов

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Норвегия футбол футболист медитация Боруссия Дортмунд коронавирус Эрлинг Холанд

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Почему в Италии так много зараженных коронавирусом: заявление агента легионеров
Почему в Италии так много зараженных коронавирусом: заявление агента легионеров "Динамо"Футбол
Коронавирус не помог:
Коронавирус не помог: "МанСити" не избежит отстранения от Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Фото военной колонны, вывозящей гробы из Бергамо, стало пощечиной": тренер сборной Италии – об аде на землеФутбол
Из-за коронавируса чемпионат Украины могут остановить или отменить: заявление Премьер-лиги
Из-за коронавируса чемпионат Украины могут остановить или отменить: заявление Премьер-лигиЧУ по футболу
"Тюрьма так тюрьма": отец звезды "Реала" отреагировал на нарушение его сыном карантинаФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...