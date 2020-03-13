Молодой талант "Челси" подхватил коронавирус, чемпионат Англии – на грани закрытия

Еще один известный спортсмен заболел коронавирусом. К слову, читайте: коронавирус против спорта в режиме онлайн. Лондонский "Челси" объявил, что позитивным оказался тест на коронавирус молодого полузащитника Каллума Хадсона-Одои.

Те, кто недавно близко контактировал с 19-летним англичанином, будут самоизолированы. Это касается всех игроков, тренерского штаба и персонала "Челси". В частности в клубе заявили:

"Ожидается, что те, кто не контактировал близко с Хадсоном-Одои, вернутся к работе в ближайшие дни. В понедельник утром у Каллума наблюдались симптомы незначительной простуды, с этого дня в целях предосторожности он не посещал тренировочную базу. Несмотря на положительный результат теста, Каллум чувствует себя хорошо и ждет с нетерпением возвращения к тренировкам. Желаем ему скорейшего выздоровления".

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Стало известно, что в первой половине дня в пятницу Английская премьер-лига проведет экстренное совещание с участием клубов, посвященное проведению матчей. Причиной послужило то, что тренер "Арсенала" Микель Артета сдал положительный тест на COVID-19. Позже появилась информация и о Хадсоне-Одои. Уже известно, что некоторые клубы настаивают на приостановке чемпионата Англии, а некоторые чиновники хотят сезон и вовсе закрыть.

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