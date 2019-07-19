Молодые игроки принесли победу "Шахтеру" над "Колосом"

Команда Фернанду Каштру обыграла новичка Премьер-лиги

Шахтер - Колос. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" в рамках предсезонной подготовки к новому сезону провел товарищеский матч против новичка чемпионата Украины "Колоса". Команда Фернанду Каштру вышла на поединок без своих лидеров. Вне заявки остались Марлос, Мораес, Исмаили, Тайсон и Степаненко.

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Тем не менее, это не помешало "горнякам" обыграть "Колос" со счетом – 2:0. Так, в середине первой половины матча отличился Фернандо. Додо подал на дальний угол вратарской, а бразильский полузащитник пробил головой. Во втором тайме свой очередной мяч за дончан забил вышедший на замену Даниил Сикан. Пихаленок отлично подал со штрафного с правого фланга, а Сикан выпрыгнул и нанес точный удар головой. Этот гол стал уже третьим для 18-летнего нападающего во время предсезонной подготовки.

"Шахтер" – "Колос" – 2:0

Голы: Фернандо (22), Сикан (65)

"Шахтер": Шевченко (Трубин, 46), Додо (Бутко, 46), Бондарь, Матвиенко, Сиприано, Пихаленок, Маркос (Танковский, 46), Дентиньо, Сикан, Фернандо — Бланко-Лещук

"Колос": Яшков, Сахневич, Парамонов, Охрончук, Мигунов, Рябов, игрок на просмотре, Кизилатеш, Антюх, игрок на просмотре, Бондаренко.

Кстати, "Шахтер" вошел в Топ-10 клубов Европы по финансовому балансу. С лета 2014-го года "Шахтер" потратил на трансферы 55,6 миллиона евро, а заработал на продаже футболистов 172,9 миллиона евро.

Напомним, что действующий чемпион Украины "Шахтер" в межсезонье представил нового главного тренера. Им стал португальский специалист Луиш Каштру.

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