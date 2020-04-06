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"Молюсь за вашу семью": Зинченко поддержал Гвардиолу, потерявшего мать из-за коронавируса

6 апреля, 23:03

Александр Трикиша

Футболист "МанСити" не оставил тренера в трудный момент

Украинский полузащитник английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко поддержал наставника команду Хосепа Гвардиолу, у которого сегодня от коронавируса умерла мать Долорс Сала Каррио. Женщине было 82 года. Она ушла из жизни в родной Барселоне. На своей странице в Instagram украинец поделился фото с Пепом и оставил комментарий: "Молюсь за вас и вашу семью".

Также сегодня стало известно о том, что умер уникальный тренер, возглавлявший "Реал" и "Барселону", но выигравший чемпионат с другой командой. Знаменитый сербский тренер радомир Антич долгое время боролся с тяжелой болезнью.

INSTAGRAM

Ранее мы писали, что Зинченко проиграл в полуфинале виртуального Евро-2020. Его победил "волк" в форме "Манчестер Сити". В первой игре украинец и Диогу Жота разошлись миром, но два следующих матча остались за португальцем.

Ранее Зинченко пожаловался на скуку во время карантина. "Свободного времени настолько много, что я уже скоро завою в этих четырех стенах", – посетовал футболист.

Смотрите, как Влада Седан помогает Александру Зинченко тренироваться

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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Александр Зинченко

Источник: Сегодня|Спорт

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