Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,04
26,45

"Монако" против Неймара и еще девять битв: расписание и результаты 15-го тура чемпионата Франции

29 ноября, 19:35

Все - о французском футбольном уикенде

"Монако" vs "ПСЖ"

"Монако" vs "ПСЖ" / Фото: Getty Images

В чемпионате Франции по футболу на этих выходных проходят матчи 15-го тура. Главное внимание приковано к противостоянию грандов французского футбола "Монако" – "ПСЖ", на счету у каждого из которых – по восемь чемпионских титулов. Ниже – расписание поединков тура в Лиге 1, оперативно обновляющиеся результаты и актуальная турнирная таблица.

Как мы писали ранее, шейхи из "ПСЖ" собрались увезти Роналду.

Между тем Мбаппе прочат роль короля футбола до 2030 года.

Чемпионат Франции, 15 тур

Пятница, 29 ноября

21:45 "Марсель" – "Брест"

Суббота, 30 ноября

18:30 "Страсбур" – "Лион"

21:00 "Реймс" – "Бордо"

Реклама

21:00 "Ним" – "Мец"

21:00 "Монпелье" – "Амьен"

21:00 "Лилль" – "Дижон"

21:00 "Ницца" – "Анже"

Воскресенье, 1 декабря

16:00 "Нант" – "Тулуза"

В тренде
Жеребьевка Евро-2020: когда начало и где смотреть трансляцию
Андрей Шевченко. Соперники сборной Украины на Евро-2020 станут известны 30 ноября

18:00 "Ренн" – "Сент-Этьен"

22:00 "Монако" – "ПСЖ"

Турнирная таблица чемпионата Франции

Реклама

МКлубИВНПМячиОчки
1ПСЖ14110330-833
2МАРСЕЛЬ1474318-1725
3АНЖЕ1473418-1624
4БОРДО1464420-1622
5СЕНТ-ЭТЬЕН1464415-1722
6МОНПЕЛЬЕ1455414-1020
7РЕЙМС1455410-720
8НАНТ1462612-1320
9ЛИОН1454522-1419
10ЛИЛЛЬ1454518-1519
11РЕНН1353517-1518
12СТРАСБУР1453615-1418
13БРЕСТ1446415-1718
14МОНАКО1453621-2418
15НИЦЦА1452717-2117
16АМЬЕН1444617-2416
17ДИЖОН144379-1515
18МЕЦ1435612-1914
19ТУЛУЗА1433815-2712
20НИМ1325611-1711

Смотрите, как французские клубы играли на неделе в еврокубках

Зенит (Россия) – Лион (Франция) – 2:0

Лилль (Франция) – Аякс (Голландия) – 0:2

Реал (Мадрид, Испания) – ПСЖ (Франция) – 2:2

Сент-Этьен (Франция) – Гент (Бельгия) – 0:0

Селтик (Шотландия) – Ренн (Франция) – 3:1

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Франции псж Неймар Килиан Мбаппе Монако

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ван Дейк, Роналду и Бейл: самая убийственная группа для сборной Украины на Евро-2020
Ван Дейк, Роналду и Бейл: самая убийственная группа для сборной Украины на Евро-2020Футбол
"Мальме" – "Динамо": киевляне проиграли в меньшинстве и осложнили выход в 1/16 Лиги ЕвропыФутбол
Историческая ничья в Манчестере:
Историческая ничья в Манчестере: "Шахтер" приблизился к выходу в весеннюю часть Лиги чемпионовЛига чемпионов
В ТОП-100 лучших футболистов отбора на Евро-2020 попали двое украинцев
В ТОП-100 лучших футболистов отбора на Евро-2020 попали двое украинцевФутбол
"Барса" и "Реал" побеждают, Лунин сидит в запасе: все результаты 14-го тура чемпионата ИспанииФутбол
"Шахтер" и "Динамо" громят своих соперников: все результаты 15-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...