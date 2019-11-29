"Монако" против Неймара и еще девять битв: расписание и результаты 15-го тура чемпионата Франции

Все - о французском футбольном уикенде

"Монако" vs "ПСЖ" / Фото: Getty Images

В чемпионате Франции по футболу на этих выходных проходят матчи 15-го тура. Главное внимание приковано к противостоянию грандов французского футбола "Монако" – "ПСЖ", на счету у каждого из которых – по восемь чемпионских титулов. Ниже – расписание поединков тура в Лиге 1, оперативно обновляющиеся результаты и актуальная турнирная таблица.

Как мы писали ранее, шейхи из "ПСЖ" собрались увезти Роналду.

Между тем Мбаппе прочат роль короля футбола до 2030 года.

Чемпионат Франции, 15 тур

Пятница, 29 ноября

21:45 "Марсель" – "Брест"

Суббота, 30 ноября

18:30 "Страсбур" – "Лион"

21:00 "Реймс" – "Бордо"

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21:00 "Ним" – "Мец"

21:00 "Монпелье" – "Амьен"

21:00 "Лилль" – "Дижон"

21:00 "Ницца" – "Анже"

Воскресенье, 1 декабря

16:00 "Нант" – "Тулуза"

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18:00 "Ренн" – "Сент-Этьен"

22:00 "Монако" – "ПСЖ"

Турнирная таблица чемпионата Франции

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М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ПСЖ 14 11 0 3 30-8 33 2 МАРСЕЛЬ 14 7 4 3 18-17 25 3 АНЖЕ 14 7 3 4 18-16 24 4 БОРДО 14 6 4 4 20-16 22 5 СЕНТ-ЭТЬЕН 14 6 4 4 15-17 22 6 МОНПЕЛЬЕ 14 5 5 4 14-10 20 7 РЕЙМС 14 5 5 4 10-7 20 8 НАНТ 14 6 2 6 12-13 20 9 ЛИОН 14 5 4 5 22-14 19 10 ЛИЛЛЬ 14 5 4 5 18-15 19 11 РЕНН 13 5 3 5 17-15 18 12 СТРАСБУР 14 5 3 6 15-14 18 13 БРЕСТ 14 4 6 4 15-17 18 14 МОНАКО 14 5 3 6 21-24 18 15 НИЦЦА 14 5 2 7 17-21 17 16 АМЬЕН 14 4 4 6 17-24 16 17 ДИЖОН 14 4 3 7 9-15 15 18 МЕЦ 14 3 5 6 12-19 14 19 ТУЛУЗА 14 3 3 8 15-27 12 20 НИМ 13 2 5 6 11-17 11

Смотрите, как французские клубы играли на неделе в еврокубках

Зенит (Россия) – Лион (Франция) – 2:0

Лилль (Франция) – Аякс (Голландия) – 0:2

Реал (Мадрид, Испания) – ПСЖ (Франция) – 2:2

Сент-Этьен (Франция) – Гент (Бельгия) – 0:0

Селтик (Шотландия) – Ренн (Франция) – 3:1

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