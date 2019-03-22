Мораес готовится к дебюту: Шевченко огласил заявку на матч с Португалией
В сегодняшнем матче точно не сыграют Сергей Болбат и Артем Шабанов
Главные тренеры сборных Португалии и Украины Фернанду Сантуш и Андрей Шевченко определились с заявками на стартовый матч отбора на Евро-2020, который состоится сегодня в Лиссабоне на стадионе "Да Луж", начало – в 21:45. Смотреть Португалия – Украина можно на нашем сайте с помощью текстового онлайна.
В заявки команд вошло по 23 игрока. Андрей Шевченко оставил вне заявки Сергея Болбата и Артема Шабанова.
Официальная заявка сборной Португалии (по номерам): 1. Руй Патрисиу, 2. Жоау Конселу, 3. Пепе, 4. Рубен Диаш, 5. Рафаэль Геррейро, 6. Жозе Фонте, 7. Криштиану Роналду, 8. Жоау Моутиньо, 9. Андре Силва, 10. Жоау Мариу, 11. Бернарду Силва, 12. Жозе Са, 13. Данилу, 14. Вильям Карвальо, 15. Рафа Силва, 16. Жоау Фелиш, 17. Гонсалу Гедеш, 18. Рубен Невеш, 19. Мариу Руй, 20. Пицци, 21. Нельсон Семеду, 22. Бету, 23. Диего Соуза.
Официальная заявка сборной Украины (по номерам): 1. Денис Бойко, 2. Богдан Бутко, 3. Эдуард Соболь, 4. Сергей Кривцов, 5. Никита Бурда, 6. Тарас Степаненко, 7. Николай Шапаренко, 8. Руслан Малиновский, 9. Артем Кравец, 10. Евгений Коноплянка, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Виталий Миколенко, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 16. Сергей Сидорчук, 17. Александр Зинченко, 18. Роман Яремчук, 19. Жуниор Мораес, 20. Роман Безус, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин.
Как сообщалось ранее, Криштиану Роналду заставляет Андрея Шевченко волноваться.
Также сообщалось, что УЕФА разрешил дисквалифицированному игроку сборной Португалии сыграть против Украины.
Анонс матча Португалия – Украина:
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