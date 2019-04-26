"Мораес не должен был бить пенальти": форварду "Шахтера" досталось от легенды "горняков"

Виктор Грачев проехался по украинскому бразильцу, который не сумел реализовать 11-метровый в игре с "Динамо"

Мораес и Бойко после пенальти. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Легандарный форвард "Шахтера" Виктор Грачев раскритиковал нападающего дончан Жуниора Мораеса, не сумевшего реализовать пенальти на последних секундах матча с "Динамо" в 25-м туре УПЛ. Напомним, сейв вратаря киевлян Дениса Бойко, сумевшего отразить 11-метровый, сохранил столичной команде призрачные шансы на чемпионство.

"Жуниор Мораес не должен был бить пенальти на последней минуте, – заявил Виктор Грачев. – Как только он взял мяч, я понял, что не забьет. Человеку, которого 90 минут игры никто не замечал на поле, решающий пенальти ни за что нельзя доверять. Знаю, что бить должен был Дентиньо, но Жуниор ухватился за мяч и ни с кем не желал делиться. Теперь, если вдруг "Шахтер" не станет чемпионом, я точно буду знать, кто виноват в этом. Впрочем, я не представляю, с кем дончане могут потерять зачетные пункты. Скорее всего, "Шахтер" станет чемпионом досрочно за два-три тура до завершения".

Обзор матча "Динамо" – "Шахтер" с незабитым Мораесом пенальти

Как сообщалось ранее, Денис Бойко рассказал, как ему удалось отразить пенальти Мораеса: "Я предполагал, куда будет бить Мораес. У нас есть анализ. Моя задача была – заставить его пробить в тот угол, потому что он до этого бил туда. Ну а то, что я кричал Мораесу после пенальти, пусть останется в истории, – сказал Бойко.

Также сообщалось, что Игорь Суркис признал поражение "Динамо" в чемпионской гонке. По мнению президента столичного клуба, в оставшихся семи турах киевлянам нереально отыграть отставание в семь очков от "горняков".

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