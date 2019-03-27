Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,98
30,46
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Мораес – о скандале с натурализацией: "В ФФУ все проверили, прежде чем я вышел играть за Украину"

Сегодня, 16:56

Новоиспеченный украинец уверен, что процедура его натурализации не нарушала никаких законов

Жуниор Мораес
Жуниор Мораес. Фото: AFP
Мораес – о скандале с натурализацией: "В ФФУ все проверили, прежде чем я вышел играть за Украину" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b8e/c33/5c9b8ec33a584.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b8e/c33/5c9b8ec33a584.jpg Футбол Новоиспеченный украинец уверен, что процедура его натурализации не нарушала никаких законов

На днях португальский портал Maisfutebol заявил, якобы ФФУ нарушила правила при натурализации Жуниора Мораеса – форвард не проживал в Украине непрерывно в течение 5 лет, как того требует устав ФИФА. До аренды в Китай в 2017-м он прожил в Украине лишь 4 года и 8 месяцев. По словам издания, федерации Португалии и Люксембурга уже направили протесты в УЕФА и, если футбольные власти решат наказать максимально строго, Украину ждут технические поражения в двух сыгранных матчах отбора ЧЕ-2020.

"Насколько я понимаю, если ФИФА допустила смену его Ассоциации с Бразилии на Украину, значит, у них были аргументы, и решение они считали правомерным. В нашем законодательстве указано, что человек должен прожить последние 5 лет в стране, но прямо не говорится, что он не имеет права за это время выезжать за границу. Вопрос очень спорный и, думаю, даже если дело дойдет до суда, очень велика вероятность победы нашей стороны, – прокомментировала нам ситуацию адвокат Дина Дрыжакова, директор юркомпании "Прима лидер групп".

Сам Мораес на вопрос "Сегодня", слышал ли он о протесте, успокоил: "Я думаю, все нормально. В Федерации все проверили, прежде чем я вышел играть за сборную Украины".

В свою очередь в Федерации футбола Украины заявили, что процедура натурализации Мораеса была соблюдена и все сроки выдержаны.

Отметим, что в Украине беспрерывным годом проживания считается пребывание на территории страны 183 дня. А при определении количества лет, прожитых в стране, для гражданства ФИФА включаются нормы местного законодательства. Когда Мораес выступал в аренде, он провел в том году более 183 дней в Украине и, по идее, ничего не нарушил.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Сборная Украины, Евро-2020, Жуниор Мораес

Вы сейчас просматриваете новость " Мораес – о скандале с натурализацией: "В ФФУ все проверили, прежде чем я вышел играть за Украину"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОРЫ:

Пономаренко Алексей , Кинзерский Эдуард

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Роналду ждет пятого ребенка: его подруга Джорджина показала свой животик на матче с Украиной

Сегодня, 10:52

Девушка Криштиану во время поединка португальцев против команды Шевы засветила свое интересное положение

Экс-арбитр ФИФА из Киева: "Украина обыграла Люксембург благодаря судье"

Вчера, 23:07

По мнению Сергея Шебека, судьи вытянули команду Андрея Шевченко в обоих матчах отбора

Коноплянку раскритиковали за "дедовщину" в сборной Украины

Вчера, 19:25

По мнению легенды "Динамо", немецкий легионер должен был уступить пробитие штрафных Малиновскому

И "карлики" туда же: Люксембург тоже потребовал засчитать Украине поражение 0:3 за участие в игре Мораеса

Вчера, 18:33

Люксембург, как и Португалия, настаивает на незаконной натурализации бразильского нападающего

ФФУ: Процедура натурализации Мораеса соблюдена и все сроки выдержаны

Вчера, 15:56

У ФФУ нет нет сомнений в постоянном 5-летнем проживании на территории Украины Жуниора Мораеса

Экс-игрок сборной Украины предложил натурализовать игрока из Люксембурга, забившего в свои ворота

Вчера, 15:29

Левченко считает матч Украины против Люксембурга провальным, но украинцам повезло

"Не пускать назад в Украину": реакция соцсетей на встречу Бойко

Кейт Миддлтон одела брендовую блузку задом наперед

Победительница Евровидения-2018 появилась на публике в бикини

Королёва удивила своей фигурой

Игра изменится до неузнаваемости? Новые правила в футболе 2019

Потап высказался о Насте Каменских: «Я наигрался в эти игры»

СМИ: София Ротару проходит курс химиотерапии

Стало известно, сколько приходов бывшей УПЦ МП перешли в ПЦУ

Фотофакт: дочь Кристины Орбакайте растет ее точной копией

Фредди Меркьюри: факты, которые вы могли не знать
Загрузка...

Игрок "Шахтера" стоимостью 100 миллионов евро получил травму

Сегодня, 13:12

Ложка дегтя в победном матче "горняков": бразильский защитник Исмаили ушел с поля из-за повреждения

Онлайн матча Люксембург – Украина: автогол на 93-й минуте приносит нам победу!

25 марта, 23:39

Текстовый онлайн поединка отборочного турнира чемпионата Европы с яркими фото из Люксембурга и видеоповторами голов

В сборной Украины перед матчем отбора перепутали Люксембург с Лихтенштейном

25 марта, 08:05

Оказывается, футболисты Андрея Шевченко не знают ни единого клуба из страны, со сборной которой играют сегодня в отборе

Списали с Андрея Шевченко: талисман Евро-2020 похож на главного тренера сборной Украины

25 марта, 07:19

Маскота чемпионата Европы назвали Скиллзи. Впервые в истории у талисмана ЧЕ будет живая компания

Сборная России забила украинцу четыре сухих мяча в отборе Евро-2020

24 марта, 18:02

Киевлянин Дмитрий Непогодов не смог спасти Казахстан от разгрома в поединке с россиянами

Молодая возлюбленная Петросяна осудила Елену Степаненко

Топ-модель Натали Вестлинг сменила пол

Татьяна Черновол: депутат и агрессивная подружка Пашинского