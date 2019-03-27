Мораес – о скандале с натурализацией: "В ФФУ все проверили, прежде чем я вышел играть за Украину"

Новоиспеченный украинец уверен, что процедура его натурализации не нарушала никаких законов

Жуниор Мораес. Фото: AFP

Мораес – о скандале с натурализацией: "В ФФУ все проверили, прежде чем я вышел играть за Украину" Пономаренко Алексей , Кинзерский Эдуард //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b8e/c33/5c9b8ec33a584.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b8e/c33/5c9b8ec33a584.jpg 2019-03-27T16:56:13+02:00 Футбол Новоиспеченный украинец уверен, что процедура его натурализации не нарушала никаких законов

На днях португальский портал Maisfutebol заявил, якобы ФФУ нарушила правила при натурализации Жуниора Мораеса – форвард не проживал в Украине непрерывно в течение 5 лет, как того требует устав ФИФА. До аренды в Китай в 2017-м он прожил в Украине лишь 4 года и 8 месяцев. По словам издания, федерации Португалии и Люксембурга уже направили протесты в УЕФА и, если футбольные власти решат наказать максимально строго, Украину ждут технические поражения в двух сыгранных матчах отбора ЧЕ-2020.

"Насколько я понимаю, если ФИФА допустила смену его Ассоциации с Бразилии на Украину, значит, у них были аргументы, и решение они считали правомерным. В нашем законодательстве указано, что человек должен прожить последние 5 лет в стране, но прямо не говорится, что он не имеет права за это время выезжать за границу. Вопрос очень спорный и, думаю, даже если дело дойдет до суда, очень велика вероятность победы нашей стороны, – прокомментировала нам ситуацию адвокат Дина Дрыжакова, директор юркомпании "Прима лидер групп".

Сам Мораес на вопрос "Сегодня", слышал ли он о протесте, успокоил: "Я думаю, все нормально. В Федерации все проверили, прежде чем я вышел играть за сборную Украины".

В свою очередь в Федерации футбола Украины заявили, что процедура натурализации Мораеса была соблюдена и все сроки выдержаны.

Отметим, что в Украине беспрерывным годом проживания считается пребывание на территории страны 183 дня. А при определении количества лет, прожитых в стране, для гражданства ФИФА включаются нормы местного законодательства. Когда Мораес выступал в аренде, он провел в том году более 183 дней в Украине и, по идее, ничего не нарушил.

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