Мораес – пятый игрок в истории, забивавший в "класико" и за "Шахтер", и за "Динамо": "Я больше радуюсь победе!"

В субботу в центральном матче первого круга украинской Премьер-лиги "Шахтер" обыграл "Динамо". Украинское класико прошло в Харькове и завершилось со счетом 2:1 в пользу команды Паулу Фонсеки. После игры поединок прокомментировал нападающий "горняков" Жуниор Мораес, который стал пятым футболистом в истории украинского футбола, который в "класико" забивал и за "Шахтер", и за "Динамо".

"Был очень рад узнать о том, что стал лишь пятым игроком, который в украинском класико забивал и за "Шахтер", и за "Динамо". Но я больше радуюсь сегодняшней победе, хотел бы поздравить абсолютно всех футболистов, включая травмированных. Они все равно с нами, мы чувствуем их поддержку", – говорит Мораес.

"Также хочу поздравить Тайсона, который на протяжении последних трех недель восстанавливался, по три-четыре раза в день проводил определенные процедуры. Он сделал абсолютно все, чтобы выйти сегодня на поле. Это показывает его компромисс с командой, клубом, игроками и тренерским штабом", – рассказал Жуниор Мораес.

"Гол в раздевалку? Абсолютно во всех наших матчах с "Динамо" было примерно то же самое. Мы контролировали игру, но одна маленькая невнимательность – и "Шахтер" давал возможность сопернику забить. Но сегодня мы показали нашу силу, качество и смогли добиться результата", – сказал Мораес.

Ранее Виктор Коваленко прокомментировал победу над "Динамо" в 14 туре чемпионата Украины и свой гол в ворота киевлян.

Победный гол Коваленко прокомментировал главный тренер сборной Украины. "Для Коваленко это очень важный гол, который придаст ему уверенности. У этого игрока большой потенциал. Важно, чтобы он получал больше игровой практики", – сказал Андрей Шевченко.