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Мораес: "Сборная Швейцарии очень сильна физически и хорошо обороняется"

2 сентября, 21:45

Александр Трикиша Александр Трикиша

Нападающий сборной Украины не ждет простого матча против швейцарцев

Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес в эфире Shakhtar NEWS накануне матча против Швейцарии рассказал, насколько для него важно играть за сборную Украины, насколько тяжело будет противостоять оппонентам по группе и поделился мнением о первом сопернике нашей национальной команды в Лиге наций. Ранее Андрей Шевченко признался, что завтра выпустит на поле новичков сборной Украины.

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- Защищать цвета национальной сборной – это всегда очень большая честь и большая радость. У нас очень большие вызовы впереди. Поэтому мы, конечно же, счастливы, что можем защищать цвета страны и проводить такие великие матчи.

- Насколько тяжело будет играть с такими соперниками в группе?

- Если вы хотите прибавлять, если вы хотите расти, то вы должны всегда соревноваться с великими. Очень счастлив, что у нас есть такая возможность.

- Как вы можете охарактеризовать сборную Швейцарии, против которой вам предстоит сыграть первый матч?

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- Они очень сильны физически, у них дисциплинированная команда, хорошо обороняется. Есть ребята, которые играют в чемпионатах топ-уровня. Очень квалифицированные игроки, поэтому не будет просто.

Смотрите, как забивает Жуниор Мораес:

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Сборная Украины сборная Швейцарии Лига наций Жуниор Мораес

Источник: Сегодня|Спорт

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