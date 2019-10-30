Мораес забьет, но будет серия пенальти: прогноз на матч "Динамо" – "Шахтер" в Кубке Украины

Фаворитом кубкового противостояния называют "горняков", но в основное время предрекают ничью

Мораес - главный претендент на гол / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Букмекеры обнародовали котировки на матч 1/8 Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтером", который пройдет в среду, 30 октября, на НСК "Олимпийский". Начало – в 19:30. Аналитики предрекают, что судьба путевки в 1/4 финала из этой пары, вполне вероятно, будет решаться в серии пенальти. Онлайн-трансляция "Динамо" – "Шахтер" пройдет на нашем сайте.

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Фаворитом матча "Динамо" – "Шахтер" 30 октября букмекеры называют "горняков". Коэффициент на их победу в основное время равен 1.87, на ничью – 3.75, а на победу в основное время "Динамо" – 4.20. Таким образом вероятность выигрыша киевлян по итогам 90 минут оценивается всего лишь в 23 процента, а дончан – в 51 процент.

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При этом, впрочем, наиболее реальным счетом основного времени аналитики букмекерских контор называют 1:1. На такой результат установлен коэффициент 7.20. Если этот вариант подтвердится, нас будет ждать дополнительное время и, вероятно, серия пенальти.

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Что касается прохода в следующий этап Кубка Украины, то на попадание в 1/4 финала "Шахтера" аналитики дают 66 процентов (коэффициент – 1.47), а на выход в четвертьфинал "Динамо" – 34 процента (коэффициент – 2.85)

Наиболее вероятные авторы голов "Динамо" в матче с "Шахтером"

Беседин – 3.20

Цыганков – 3.20

Вербич – 3.50

Жерсон Родригес – 4.00

Гармаш – 5.00

Наиболее вероятные авторы голов "Шахтера" в матче с "Динамо"

Мораес – 2.65

Марлос – 3.30

Тайсон – 4.00

Коноплянка – 4.50

Маркос Антонио – 6.60

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Напомним, накануне стало известно, что у легионера "Динамо" Жерсона Родригеса случился конфликт с Буяльским:партнерам пришлось их разнимать. Лидер сборной Люксембурга, с августа выступающий за киевлян, посетовал на агрессивность украинцев.

Также сообщалось, что в "Динамо" придут новые легионеры. Президент киевского клуба благословил Евгения Красникова на подготовку зимних трансферов. Ранее Красников, занимающий в столичном клубе пост вице-президента, уже привозил в Киев бразильцев – Че Че, Буэно и Сидклея. Однако никто из них в "Динамо" не заиграл.

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

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