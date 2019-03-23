Мораеса сравнили с Ракицким: заявление президента ФФУ Павелко после матча с Португалией

"Он не уехал из Украины, когда началась война", – босс федерации футбола прокомментировал натурализацию бразильца

Жуниор Мораес дебютировал за сборную Украины. Фото: Getty Images

Мораеса сравнили с Ракицким: заявление президента ФФУ Павелко после матча с Португалией //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/60c/024/5c960c0248ae0.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/60c/024/5c960c0248ae0.png 2019-03-23T12:40:00+02:00 Футбол "Он не уехал из Украины, когда началась война", - босс федерации футбола прокомментировал натурализацию бразильца

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко прокомментировал принятие украинского гражданства бразильским форвардом "Шахтера" Жуниором Мораесом. Напомним, в своей дебютной игре за сборную Украины Жуниор едва не принес нашей команде победу над Португалией.

"Мораес - игрок украинского футбола, который вместе с семьей живет в Украине. Он не уехал из страны в тот момент, когда началась война. На его месте многие могли передумать и уехать, вывести семью в более спокойное место", – заявил Андрей Павелко.

При этом президент ФФУ пусть и не прямо, но поставил Мораеса в пример перебравшемуся в "Зенит" Ярославу Ракицкому.

"Более того, существуют примеры, когда украинцы едут в страну-агрессор и не чувствуют за этим никакой моральной ответственности, – добавил Павелко. – Это показательный момент, что Мораес остался в Украине, показывает прекрасную игру и принял украинское гражданство. Он очень эмоционально к этому подходил".

Интересно, что сам Жуниор Мораес, комментируя свой дебют за сборную Украины, сказал:

"Огромные эмоции от матча. Я очень рад, что дебютировал за украинскую сборную. Немного не хватило, чтобы отличиться в первом же матче. Надо поздравить команду, все отработали до финального свистка. Это заработанное очко очень важно".

Как сообщалось ранее, Шевченко разобрал по полочкам матч с Португалией.

Также сообщалось, что у нашей отборочной группы появился сенсационный лидер: Люксембург - круче Шевы и Роналду.

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