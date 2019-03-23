Мораеса сравнили с Ракицким: заявление президента ФФУ Павелко после матча с Португалией
"Он не уехал из Украины, когда началась война", – босс федерации футбола прокомментировал натурализацию бразильца
Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко прокомментировал принятие украинского гражданства бразильским форвардом "Шахтера" Жуниором Мораесом. Напомним, в своей дебютной игре за сборную Украины Жуниор едва не принес нашей команде победу над Португалией.
"Мораес - игрок украинского футбола, который вместе с семьей живет в Украине. Он не уехал из страны в тот момент, когда началась война. На его месте многие могли передумать и уехать, вывести семью в более спокойное место", – заявил Андрей Павелко.
При этом президент ФФУ пусть и не прямо, но поставил Мораеса в пример перебравшемуся в "Зенит" Ярославу Ракицкому.
"Более того, существуют примеры, когда украинцы едут в страну-агрессор и не чувствуют за этим никакой моральной ответственности, – добавил Павелко. – Это показательный момент, что Мораес остался в Украине, показывает прекрасную игру и принял украинское гражданство. Он очень эмоционально к этому подходил".
Интересно, что сам Жуниор Мораес, комментируя свой дебют за сборную Украины, сказал:
"Огромные эмоции от матча. Я очень рад, что дебютировал за украинскую сборную. Немного не хватило, чтобы отличиться в первом же матче. Надо поздравить команду, все отработали до финального свистка. Это заработанное очко очень важно".
Как сообщалось ранее, Шевченко разобрал по полочкам матч с Португалией.
Также сообщалось, что у нашей отборочной группы появился сенсационный лидер: Люксембург - круче Шевы и Роналду.
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