Мораеса вызывают в сборную Украины: уже в пятницу он может дебютировать против Роналду

Бразилец со дня на день должен получить украинский паспорт и присоединиться к команде Андрея Шевченко

Жуниор Мораес. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Мораеса вызывают в сборную Украины: уже в пятницу он может дебютировать против Роналду //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f41/1f8/5c8f411f87344.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f41/1f8/5c8f411f87344.png 2019-03-18T09:04:00+02:00 Футбол Бразилец со дня на день должен получить украинский паспорт и присоединиться к команде Андрея Шевченко

Бразильский форвард "Шахтера" Жуниор Мораес со дня на день станет гражданином Украины. Об этом сообщает программа "Великий Футбол" с Александром Денисовым. Отмечается, что наставник сборной Украины Андрей Шевченко может вызвать Жуниора в ряды команды уже в ближайшее время. Вполне вероятно, что Мораес сможет сыграть за украинскую сборную уже 22 марта – в стартовом матче отбора Евро-2020 против Криштиану Роналду и его сборной Португалии в Лиссабоне.

Жуниору Мораесу 4 апреля исполнится 32. Он лучший бомбардир текущего чемпионата Украины. Суммарно в нынешнем сезоне нападающий сыграл 31 матч, в которых забил 21 гол и отдал 11 голевых передач.

Интересно, что Жуниор Мораес наравне с другими игроками исполнял гимн Украины, держа руку на сердце, перед началом субботнего матча УПЛ "Заря" – "Шахтер" (0:1), в котором он забил победный для "горняков" мяч.

Напомним, ранее за сборную Украины начал выступления другой бразильский футболист из "Шахтера" – полузащитник Марлос, также принявший украинское гражданство.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Мораеса вызывают в сборную Украины: уже в пятницу он может дебютировать против Роналду". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Канал Футбол Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.