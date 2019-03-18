Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,01
30,55
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Мораеса вызывают в сборную Украины: уже в пятницу он может дебютировать против Роналду

Сегодня, 09:04

Бразилец со дня на день должен получить украинский паспорт и присоединиться к команде Андрея Шевченко

Жуниор Мораес
Жуниор Мораес. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Мораеса вызывают в сборную Украины: уже в пятницу он может дебютировать против Роналду //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f41/1f8/5c8f411f87344.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f41/1f8/5c8f411f87344.png Футбол Бразилец со дня на день должен получить украинский паспорт и присоединиться к команде Андрея Шевченко

Бразильский форвард "Шахтера" Жуниор Мораес со дня на день станет гражданином Украины. Об этом сообщает программа "Великий Футбол" с Александром Денисовым. Отмечается, что наставник сборной Украины Андрей Шевченко может вызвать Жуниора в ряды команды уже в ближайшее время. Вполне вероятно, что Мораес сможет сыграть за украинскую сборную уже 22 марта – в стартовом матче отбора Евро-2020 против Криштиану Роналду и его сборной Португалии в Лиссабоне. 

Жуниору Мораесу 4 апреля исполнится 32. Он лучший бомбардир текущего чемпионата Украины. Суммарно в нынешнем сезоне нападающий сыграл 31 матч, в которых забил 21 гол и отдал 11 голевых передач. 

Интересно, что Жуниор Мораес наравне с другими игроками исполнял гимн Украины, держа руку на сердце, перед началом субботнего матча УПЛ "Заря" – "Шахтер" (0:1),  в котором он забил победный для "горняков" мяч.

Напомним, ранее за сборную Украины начал выступления другой бразильский футболист из "Шахтера" – полузащитник Марлос, также принявший украинское гражданство. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Сборная Украины, Криштиану Роналду, Жуниор Мораес

Вы сейчас просматриваете новость " Мораеса вызывают в сборную Украины: уже в пятницу он может дебютировать против Роналду". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Канал Футбол

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Итальянец, вымазавший лицо Жуниора Мораеса тортом, возглавил сборную Китая

15 марта, 21:55

Фабио Каннаваро сменил на тренерском мостике китайцев своего земляка Марчелло Липпи

Против Украины сыграет "убийца" мадридского "Атлетико"

15 марта, 16:25

Неприятная новость для команды Шевченко – перед матчем с нами в сборную Португалии решил вернуться Криштиану

Розенко пояснил, когда выплатят пенсии жителям Донбасса

5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь

Обожаю ее. Влад Яма поделился нежным фото с супругой

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?

Она неприступная - Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль

Когда наступает биологическая старость человека?

Завидные невесты: как выглядят любимые женщины богатейших мужчин

Самые красивые кибреспортсменки. А вы знаете, как они выглядят?

Самый опасный паук Австралии победил самую ядовитую змею

5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак
Загрузка...

Последний шанс Хацкевича: где смотреть матч "Олимпик" – "Динамо"

Вчера, 13:38

Список трансляций матча 22-го тура чемпионата Украины на ТВ и в интернете

"За что красная?": Ребров со скандалом обыграл самого знаменитого вратаря мира

Вчера, 13:00

Легендарный венгерский "голкипер в штанах" выругался на арбитра за гол, забитый командой экс-тренера "Динамо"

Одноклубник Зинченко ушел к беременной косметологу: фото новой подруги Стоунза

Вчера, 11:15

Кстати, именно о такой машине, как у партнера украинца, мечтает теннисистка Элина Свитолина

Желанный соперник Ломаченко потерпел сокрушительное поражение от чемпиона мира

Вчера, 09:42

Майки Гарсия вчистую проиграл Эрролу Спенсу и возвращается в легкие веса

Где смотреть дерби Донбасса "Заря" – "Шахтер"

16 марта, 11:35

Список трансляций центрального матча 22 тура чемпионата Украины

Наташа Королева резко высказалась о скандале с MARUV

В том, что Кейт и Меган не принцессы, виновата Камилла

Когда стоит крестить новорожденного ребенка