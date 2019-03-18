Мораеса вызывают в сборную Украины: уже в пятницу он может дебютировать против Роналду
Бразилец со дня на день должен получить украинский паспорт и присоединиться к команде Андрея Шевченко
Бразильский форвард "Шахтера" Жуниор Мораес со дня на день станет гражданином Украины. Об этом сообщает программа "Великий Футбол" с Александром Денисовым. Отмечается, что наставник сборной Украины Андрей Шевченко может вызвать Жуниора в ряды команды уже в ближайшее время. Вполне вероятно, что Мораес сможет сыграть за украинскую сборную уже 22 марта – в стартовом матче отбора Евро-2020 против Криштиану Роналду и его сборной Португалии в Лиссабоне.
Жуниору Мораесу 4 апреля исполнится 32. Он лучший бомбардир текущего чемпионата Украины. Суммарно в нынешнем сезоне нападающий сыграл 31 матч, в которых забил 21 гол и отдал 11 голевых передач.
Интересно, что Жуниор Мораес наравне с другими игроками исполнял гимн Украины, держа руку на сердце, перед началом субботнего матча УПЛ "Заря" – "Шахтер" (0:1), в котором он забил победный для "горняков" мяч.
Напомним, ранее за сборную Украины начал выступления другой бразильский футболист из "Шахтера" – полузащитник Марлос, также принявший украинское гражданство.
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