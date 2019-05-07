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Морозов рассказал, при каких условиях "Шахтер" сохранит гегемонию в украинском футболе

7 мая, 13:11

Авторитетный тренер дал прогноз на ближайший матч "горняков" в Харькове и заявил, от чего зависит их будущее

Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

11 мая "Шахтер" в Харькове примет "Александрию", которая уверенно занимает третье место и может впервые в своей истории выиграть бронзовые медали. В минувший уикенд "горняки" разгромили "Львов", а александрийцы добыли важную ничью на выезде с "Динамо". Своими ожиданиями от матча лидера и претендента на бронзу поделился заслуженный украинский тренер Сергей Морозов, также рассказавший, при каких условиях "Шахтер" сохранит гегемонию в украинском футболе.

- "Александрия" в этом сезоне заслужила репутацию боевой команды. "Шахтер" с ними намучился в первом круге "шестерки", а в предыдущем туре они отобрали очки у "Динамо". Сможет ли теперь команда Шарана отобрать очки и у "Шахтера"?

- Будет очень интересный матч. "Александрия" уже практически третья, а "Шахтер" все-таки, наверное, завершит сезон чемпионом. Поэтому будет бескомпромиссный матч. Я не думаю, что он закончится ничьей, а вот кто выиграет – все может быть.

- "Шахтеру" после матча с "Александрией" предстоит финал Кубка с "Ингульцом". Будут ли горняки беречь силы на будущий финал? Возможно, Фонсека выставит резерв? 

- С "Ингульцом" будет очень трудный матч. Но я не думаю, что "Шахтер" будет беречь силы. Основа сыграет и там, и там, потому что такова политика "Шахтера" – во всех соревнованиях играть в полную силу. Другое дело, что сегодня у Фонсеки есть много молодых футболистов, которыми он будет разбавлять состав. Обязательно будут замены. С "Александрией" сыграют 14 человек.

- "Шахтер" не пропускает больше 900 минут и до тысячи осталось не так уж и много. Сможет ли "Александрия" прервать эту серию?

- Не могу сказать. "Шахтер" будет стараться, чтобы этого не произошло, но на поле всякое бывает. Ошибки арбитров бывают, рикошеты бывают. Я к этому философски отношусь.

- Если "Шахтер" выиграет в этом сезоне чемпионат и Кубок, то он обгонит "Динамо" и станет самым титулованным клубом независимой Украины. Может ли это означать, что в украинском футболе началась новая эра?

- С точки зрения профессионализма клуба "Шахтер" сейчас обгоняет "Динамо". Поэтому и такой результат. Сколько это продлится – сложно сказать, потому что это зависит и от контрактов футболистов, и контрактов тренеров, и от руководства клуба. Если же говорить о начале эры, то если "Шахтеру" удастся наиграть через Лигу чемпионов молодых футболистов, которые появились – Маркос Антонио, Тете, Фернандо, Сиприано, Соломон – то "Шахтер" длительное время может быть лидером нашего футбола.

Как сообщалось ранее, игроки "Шахтера" выделили 2 млн гривен на ремонт спортзала, поврежденного в ходе боевых действий. Дети Красногоровки снова будут заниматься футболом, волейболом, настольным теннисом, гимнастикой и боксом.

Также сообщалось, что "Шахтер" лидирует в рейтинге популярности команд украинской Премьер-лиги в Instagram. У "горняков" и "Динамо" подписчиков больше, чем у остальных десяти клубов чемпионата Украины вместе взятых.

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Тег чемпионат Украины, Шахтер Донецк, ФК Александрия, Сергей Морозов

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