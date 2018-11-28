Московский ЦСКА не удержал победный счет в матче Лиги чемпионов
После 1:2 с чешской "Викторией" российский клуб потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Московский ЦСКА уступил чешской "Виктории" в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов и потерял шансы на выход в плей-офф турнира. Встреча группы G, прошедшая во вторник в Москве, завершилась со счетом 2:1. У победителей голы забили Роман Прохазка (56-я минута) и Лукаш Гейда (81). В составе ЦСКА отличился Никола Влашич (10), реализовавший 11-метровый. На 44-й минуте голкипер российского клуба Игорь Акинфеев отразил пенальти в исполнении Прохазки.
Обзор матча ЦСКА – "Виктория" 1:2
ЦСКА с четырьмя очками занимает последнее место в группе, уступая "Виктории", находящийся на третьей строчке, по дополнительным показателям. У лидеров квартета G итальянской "Ромы" и мадридского "Реала" по девять баллов после четырех встреч. Оба клуба досрочно обеспечили себе выход в плей-офф.
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|РЕАЛ МАДРИД
|5
|4
|0
|1
|12-2
|12
|2
|РОМА
|5
|3
|0
|2
|10-6
|9
|3
|ВИКТОРИЯ
|5
|1
|1
|3
|5-15
|4
|4
|ЦСКА
|5
|1
|1
|3
|5-9
|4
В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА 12 декабря сыграет в гостях с "Реалом", "Виктория" в этот же день примет на своем поле "Рому".
Ранее мы сообщали о том, кто уже гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В плей-офф турнира досрочно попали "Барселона", "Бавария", "Аякс", "Манчестер Сити", "Реал", "Рома", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".
Напомним, что "Шахтер" в ярком поединке в Германии обыграл "Хоффенхайм" и сохранил шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Для этого в Украине нужно обыграть французский "Лион" в последнем туре.
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