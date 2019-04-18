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"Московский Месси", которому 14 лет, забил "Спартаку" в стиле Лобановского

Сегодня, 13:52

Сергей Пиняев, за которым следит "Манчестер Юнайтед", отличился "сухим листом" за "Чертаново"

Сергей Пиняев
Сергей Пиняев. Фото: Instagram

14-летний игрок "Чертаново" забил в ворота "Спартака" прямым ударом с углового. Форвард Сергей Пиняев, которого на родине называют "московским Месси", отличился в полуфинальном матче чемпионата России среди команд, составленных из игроков 2004 года рождения. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "Чертаново". Пиняев оформил дубль.

INSTAGRAM (@spinyaev09)

Гол прямым ударом с углового еще называют "сухим листом", а "родителем" этого шедеврального варианта исполнения корнера принято считать Валерия Лобановского.

Интересно, что недавно футболист "Чертаново" Сергей Пиняев прошел стажировку в "Манчестер Юнайтед", после которой рассказал: "В принципе, они все очень дружелюбные. Погба во время тренировки проходит и хлопает по плечу. Сульшер подколол, сказав: "Через два года ты будешь играть на месте Лингарда". Конечно, поеду, если еще раз пригласят. В "МЮ" стараются дать тебе как можно больше нагрузки, чтобы увидеть настоящий уровень. Их тренеры позволяют брать игру на себя. Если в России все только на результат, то здесь тебя не станут ругать за потерю мяча при попытке обыграть".

Пиняев с Зинченко. Фото Instagram

Пиняев с Погба. Фото Instagram

Как сообщалось ранее, юноша забил фантастический гол в матче чемпионата Турции. После чего его сразу окрсетили "турецким Бейлом".

Также сообщалось, что украинский футболист Игорь Жураховский забил феноменальный гол пяткой в Эстонии. В матче третьего тура высшей лиги "Левадия" на своем поле разгромила "Маарду" со счетом 8:0.

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Тег гол, чемпионат России, Спартак Москва

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Источники:

Советский спорт , Сегодня|Спорт

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