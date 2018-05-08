Москва оказалась не совсем готова к ЧМ-2018 по футболу

Вчера, 23:24

Один из московских стадионов, на который рассчитывали чиновники, не сможет принять часть поединков: с реставрацией не успели


Россия тратит миллиарды на чемпионат мира по футболу. Остался месяц до первого матча, но у россиян до сих пор не все арены готовы. Хотя на подготовку к мундиалю было 8 лет.

Сначала самая дорогая Олимпиада, а теперь и мундиаль. По затратам на проведение Чемпионата мира по футболу Россия стала рекордсменом. Похоже, здесь даже в кризис денег не считают. Только в Москве потратили почти 190 миллиардов рублей, это больше 80 миллиардов гривен. Но и этой огромной суммы не хватило, чтобы подготовиться, как следует. Аварийные дома в центре российской столицы решили не ремонтировать. А просто спрятать.

Не реставрировали и аэропорты. Хотя обещали. Например, в Домодедово, чтобы увеличить пропускную способность, строили новую полосу. Но ни к началу, ни к окончанию Чемпионата ее не успеют достроить. Это уже признали чиновники. Жителей деревни рядом с аэропортом Шереметьево должны были отселить. За счет бюджета. Но местные так и живут у недостроя.

Один из московских стадионов, на который рассчитывали чиновники, не сможет принять часть поединков: с реставрацией не успели.

Рестораны и гостиницы в преддверии Чемпионата до неприличия завышают цены. Ночи в столичных отелях дорожают вдвое. Москва ждет гостей, а москвичи готовятся краснеть.

Уже несколько стран объявило о бойкоте Чемпионата в России из-за ее агрессии в Украине и отравления в Солсбери. Многие европейские политики Мундиаль проигнорируют. И это беспрецедентный случай за всю историю проведения Чемпионата.

Ранее сообщалось, что в Москве гигантская очередь за билетами на ЧМ-2018: люди стоят сутки, чтобы уйти ни с чем.

Ранее мы писали, что россияне опозорились перед стартом ЧМ, неверно написав один из городов турнира. Тогда Нижний Новгород стал "Нижним Новгодором".
Россия, видео, ЧМ-2018

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Источник:

"Сегодня"

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