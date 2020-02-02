Моуринью бьет Гвардиолу в чемпионате Англии: Зинченко заработал удаление

Отставание "Манчестер Сити" от "Ливерпуля" увеличилось до 22 очков

Фото: REUTERS/David Klein

"Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Сити" в центральном матче 25-го тура чемпионата Англии. В первом тайме Илкай Гюндоган не реализовал пенальти, не сумев переиграть Уго Льориса. У французского голкипера был третий матч после тяжелой травмы руки. Мы проводили онлайн матча "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити".

А после перерыва пришла очередь хозяев поля – на 63-й минуте Бергвейн открыл счет в матче, а предшествовало этому удаление украинского защитника Александра Зинченко. Зинченко стал вторым украинцем, кто был удален в Премьер-лиге.

А за 20 минут до финального свистка Сон Хын Мин удвоил преимущество своей команды, которое продержалось до самого финального свистка.

"Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" – 2:0

Голы: Бергвейн (63), Сон Хын Мин (71)

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"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Танганга, Лукас Моура (Дайер, 84), Алли (Ндомбеле, 70), Сон Хын Мин, Ло Чельсо, Бергвейн (Ламела, 70), Уинкс.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Зинченко, Уокер, Фернандиньо, Родри Эрнандес, Гюндоган, Марез (Габриэл Жезус, 72), де Брюйне, Стерлинг (Бернарду Силва, 84), Агуэро (Жоау Канселу, 64).

Предупреждения: Стерлинг (12), Уокер (33), Алдервейрелд (42), Зинченко (42), Ло Чельсо (66), Родри Эрнандес (90).

Удаление: Зинченко (60).

Ранее Зинченко рассказал о строгом контроле в "МанСити". Футболисты "горожан" должны пить таблетки и соблюдать персональную норму употребления воды перед тренировкой и после нее.

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