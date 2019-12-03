Моуринью может сбросить Сульшера с "дьявольского" мостика: что грозит норвежцу

Тренера МЮ уволят, если он проиграет "Тоттенхэму" во главе с Особенным

Уле-Гуннар Сульшер / Фото: Reuters

Похоже, над главным тренером английского "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннаром Сульшером сгустились тучи. Норвежский специалист уже уведомил подопечных о своем возможном увольнении уже в этом месяце. Ранее мы писали, что МЮ определил дальнейшую судьбу главного тренера.

По информации британского издания Sun, Сульшер получил от боссов манкунианского клуба информацию о том, что в случае поражений в двух ближайших матчах Премьер-лиги с "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити" ему придется уйти из команды. В разговоре с футболистами норвежский тренер, в которого очень верит сам Алекс Фергюсон, подчеркнул, что поединок с "Тоттенхэмом" 4 декабря будет особенно непростым, ведь новый тренер "шпор" Жозе Моуринью будет мотивирован на встречу с бывшей командой.

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Уле-Гуннар Сульшер "Манчестер Юнайтед" / Фото: Reuters

Отметим, что в 14 турах английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" одержал всего четыре победы и при этом шесть раз сыграл вничью. Сейчас "Красные дьяволы" находятся на девятом месте в таблице, имея в своем активе 18 очков. Зато уже вышли из группы в Лиге чемпионов. Мы уже сообщали, что украинский тренер добывает историческую победу над МЮ.

Уле-Гуннар начал работу в "Манчестер Юнайтед" в середине декабря 2018 года после увольнения Жозе Моуринью. Контракт норвежца с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2022 года. Ранее мы писали, что у "Манчестер Юнайтед" появилась огромная проблема на полмиллиарда евро. Английский гранд теряет очень большие деньги из-за неучастия в Лиге чемпионов.

Смотрите обзор матча "Астана" — "Манчестер Юнайтед" – 2:1

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