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Моуринью на улице встретил своего футболиста и поздравил с днем рождения, не переходя дорогу

13 апреля, 09:20

Богдан Юрков

Главный тренер "Тоттенхэма", даже по случаю праздника у подопечного, не стал нарушать правила дистанцирования

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью во время лондонской прогулки встретил игрока своего клуба Деле Алли, которому накануне исполнилось 24 года, и поздравил его c днем рождения, соблюдая правила дистанцирования. Ранее мы писали, что другого игрока "Тоттенхэма" ждет армия.

Как сообщает The Sun, Жозе Моуринью обратился к английскому полузащитнику с другой стороны дороги, чтобы не нарушать правила карантина. При этом португальский специалист вышел на улицу в маске, однако вскоре ее снял. Тогда как Деле Алли прогуливался топлес.

Фото – The Sun

Между тем собственно день рождения Деле Алли отпраздновал наедине с собой – с тортом в виде геймпада. "Празднование 24-летия в изоляции не так уж плохо!" – написал футболист у себя Instagram.

INSTAGRAM

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Как мы писали ранее, клуб Моуринью из-за долгов продает лидера, но за рекордную сумму. Если Кейн уйдет из "Тоттенхэма" в "МЮ" за 236 миллионов евро, то побьет рекорд Неймара.

Смотрите, как перед пандемией коронавируса "Тоттенхэм" был разгромлен "Лейпцигом" в Лиге чемпионов

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карантин чемпионат Англии Жозе Моуринью Тоттенхэм Деле Алли

Источник: Сегодня|Спорт

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