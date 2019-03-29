Моуринью отправляют в "Баварию": "Особенный" может получить работу летом

Португальского тренера, отказавшего нескольким клубам, якобы хотят пригласить боссы "Баварии"

Жозе Моуринью. Фото: Getty Images

Моуринью отправляют в "Баварию": "Особенный" может получить работу летом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/597/2ad/5c65972ad0ca4.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/597/2ad/5c65972ad0ca4.png 2019-03-29T23:22:52+02:00 Футбол Португальского тренера, отказавшего нескольким клубам, якобы хотят пригласить боссы "Баварии"

Знаменитый португальский специалист Жозе Моуринью может летом стать новым главным тренером мюнхенской "Баварии". По информации Footmercato, руководство "Баварии" рассматривает кандидатуру Моуринью в качестве замены нынешнему главному тренеру команды Нико Ковачу. Как отмечается, боссы мюнхенского клуба на протяжении последних лет неоднократно интересовались возможностью пригласить португальца, но он был занят в других командах.

Моуринью остается без работы с декабря 2018 года, когда был отправлен в отставку с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед". Португалец известен по успешной работе с "Порту" (2002-2004), лондонским "Челси" (2004-2007 и 2013-2015), миланским "Интером" (2008-2010) и мадридским "Реалом" (2010-2013).

Ранее в марте сам Жозе Моуринью рассказал, когда вернется к тренерской работе. "Я не работаю тренером уже три с половиной месяца, но готовлюсь к возвращению. Я хочу вернуться к этому в июне. И я точно знаю, чего не хочу, поэтому отклонил уже три-четыре предложения. И хочу определенный стиль работы и надеюсь получить это", – сказал "Особенный".

В феврале стало известно, что "Манчестер Юнайтед" заплатил уволенному Моуринью 22 миллиона евро. Португальский специалист был отправлен в отставку из-за плохих результатов команды и получил серьезную денежную выплату.

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