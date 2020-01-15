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Моуринью подсобил "Шахтеру", уведя у "Бенфики" "африканского Ярмоленко"

15 января, 12:56

Перед матчами Лиги Европы с чемпионом Украины лиссабонская команда осталась без опасного вингера

Жедсон Фернандеш

Жедсон Фернандеш / Фото: Twitter

Полузащитник "Бенфики" Жедсон Фернандеш продолжит карьеру в "Тоттенхэме". Лондонский клуб подтвердил аренду 21-летнего хавбека на 18 месяцев с правом выкупа. Игрок получил в команде Жозе Моуринью 30-й номер.

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Отметим, что "Тоттенхэм" сможет выкупить уроженца африканского государства Сан-Томе и Принсипи за 60 миллионов евро. Кстати, на Жедсона также претендовали "Вест Хэм", где он мог стать конкурентом Ярмоленко, а также "Вулверхэмптон", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Жедсон Фернандеш провел семь матчей в чемпионате Португалии в этом сезоне, не забив в них ни одного мяча.

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Напомним, что именно с "Бенфикой" "Шахтер" сыграет в 1/16 финала Лиги Европы. Таким образом, своим первым приобретением на посту главного тренера "Тоттенхэма" Жозе Моуринью подсобил "горнякам", ослабив кадровый потенциал соперника дончан.

Смотрите, как "Бенфика" с Жедсоном Фернандешем обыгрывала в Лиге чемпионов "Лион"

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Лига Европы чемпионат Англии Шахтер Донецк Жозе Моуринью Тоттенхэм Бенфика чемпионат Португалии Жедсон Фернандеш

Источники: Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

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