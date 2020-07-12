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Моуринью проклял "Арсенал": "Шпоры" вырывают победу в юбилейном дерби Северного Лондона

12 июля, 21:06

Елена Павлова Елена Павлова

"Тоттенхэм" обошел соседей в турнирной таблице

12 июля в матче 35-го тура чемпионата Англии зрители увидели 200-е дерби Северного Лондона, в котором "Тоттенхэм" уже в концовке напряженного поединка обыграл "Арсенал" – 2:1. Хотя до этого у "Канониров" была беспроигрышная серия из четырех матчей. Ранее мы сообщали, что английская Премьер-лига признала ошибки с назначением пенальти сразу в трех матчах дня.

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"Арсенал" достаточно быстро открыл счет в логове "Шпор" – на 16-й минуте Гранит Джака перехватил мяч возле штрафной "Тоттенхэма" и сделал передачу на Александра Ляказетта, который шикарным дальним ударом поразил верхний угол ворот соперника. Но хозяева недолго приходили в себя, и через три минуты Сон Хын Мин сравнял счет – перехватил пас "Канониров", легко убежал от Давида Луиса, выскочил к воротам и технично перебросил Мартинеса.

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Сон Хын Мин в атаке

Сон Хын Мин в атаке / Фото: Reuters

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А на 82-й минуте Тоби Алдервейрелд забил гол с передачи Сона, который оказался победным для "Тоттенхэма" – 2:1.

Жозе Моуринью уже в 10-м домашнем матче кряду не проигрывает "Канонирам". "Арсенал" потерял очки и, набрав 50 очков, остался на девятом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Тоттенхэм" обошел соседей и теперь расположился на восьмом месте.

Смотрите, как "Тоттенхэм" выступал в этом сезоне в Лиге чемпионов

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чемпионат Англии Арсенал Лондон Тоттенхэм Сон Хын Мин

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