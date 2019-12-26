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Моуринью рассказал о горе, которое случилось с ним на Рождество

26 декабря, 20:39

Наставник не смог сдержать слез, когда говорил о смерти собаки

Жозе Моуринью

Жозе Моуринью

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Перед матчем чемпионата Англии главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Муринью сообщил печальную новость о том, что его собака Лея умерла на Рождество.

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Отвечая на вопрос о том, как он провел Рождество, Моуринью сказал:

"Было очень грустно, потому что моя собака умерла, а моя собака – это моя семья. Было тяжело, но мы должны двигаться дальше".

Речь о йоркширском терьере по кличке Лея. Любимой собаке тренера было 12 лет.

Напомним, ранее арбитр удалил Сон Хын Мина во время матча с "Эвертоном" (1:1). Кореец совершил подкат, который привел к страшной травме португальского хава "ирисок" Андре Гомеша.

Смотрите, за что Сон Хын Мин получил первую красную карточку в году

Также мы рассказывали, что кореец Сон вошел в историю чемпионата Англии. Нападающий "шпор" стал первым футболистом АПЛ в этом веке, получившим три красных карточки за один год

Смотрите, как кореец Сон забивал за "Тоттенхэм" в Лиге чемпионов "Баварии":

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чемпионат Англии Жозе Моуринью Тоттенхэм

Источник: Сегодня|Спорт

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