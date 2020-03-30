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Моуринью составил свою "особенную" команду, проигнорив игроков из двух ТОП-клубов

30 марта, 09:54

Максим Перепелица

Португальский тренер включил в состав лучших восемь игроков "Челси"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью назвал символическую сборную из игроков, которых он когда-либо тренировал. Отметим, что восемь игроков из списка португальского специалиста в то или иное время выступали в составе "Челси".

Символическая сборная Жозе Моуринью:

Петр Чех, Хавьер Дзанетти, Джон Терри, Рикардо Карвалью, Вильям Галлас, Клод Макелеле, Фрэнк Лэмпард, Эден Азар, Меуст Озил, Дидье Дрогба, Криштиану Роналду.

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Моуринью прилично удивил, не упомянув ни одного игрока из двух своих последних клубов – собственно, "Тоттенхэма", а также "Манчестер Юнайтед", откуда он был уволен в декабре 2018 года. Напомним, португалец работал в "Порту" (2002-2004), "Челси" (2004-2007 и 2013-2015), "Интере" (2008-2010), "Реале" (2010-2013) и "Манчестер Юнайтед" (2016-2018).

Мы уже также писали, что Моуринью и Нагельсманн забавно обошли запрет УЕФА на рукопожатия. Главные тренеры "Тоттенхэма" и "Лейпцига" интересным образом поприветствовали друг друга в Лиге чемпионов.

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Также добавим, что лысый Моуринью наконец рассказал, что заставило его постричься под ноль. "Когда проснулся, то увидел, что мои волосы выглядят ужасно", – объяснил свое решение португалец.

Смотрите обзор матча "Лейпциг" – "Тоттенхэм"

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чемпионат Англии чемпионат Испании Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Жозе Моуринью Тоттенхэм

Источник: Marca

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